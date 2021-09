Ani princip hlavního závodu se v posledních letech nemění, jede se na čtyři kola. „Závodníci nemají radost, že čtyřikrát jedou ten samý kopec,“ směje se Boudný a připomíná, že dřív se jezdila dlouhá padesátikilometrová trať. „Zvažujeme možnost vrátit závod do původní trasy. Překáží nám v tom kůrovec, kvůli kterému nás Lesy České republiky nepouští do blízkých lesů. které jsou veliké, ale z poloviny vykácené.“

Závod v Kněžicích se jel na obměněné trati, což zapříčinila především kůrovcová kalamita a akcent na bezpečnost závodníků. „Moc se mi líbily dlouhé úseky, pevný povrch, na kterém to neskákalo. Byla možnost zabrat a jet,“ pochvaloval si v cíli vítěz Karel Dlouhý. „Konkurence byla silná, kluci na mě ke konci hodně tlačili. Nakonec jsem je ale utrhl a dojel jsem první. Vyšlo i počasí, co víc si přát,“ dodal s tím, že je z vítězství šťastný a slíbil, že se zúčastní i příště.

