Reprezentantka v taekwondu, bývalá vicemistryně Evropy do jednadvaceti let momentálně usiluje o medaili na kontinentální šampionátu v bulharské Sofii. Přitom Dominika Hronová se s olympijským sportem seznámila tak trochu náhodně a relativně pozdě. „Rodiče hledali sport pro bratra,“ vzpomíná na chvíli, kdy poprvé přišla na tréninky pelhřimovského klubu SK Taekwondo Lacek.

Dominika Hronová (vlevo) na soustředění reprezentace. | Foto: se souhlasem Dominiky Hronové

To jí bylo deset let a věnovala se sportovní gymnastice. V ní se ale dostávala na rozcestí. „Dělala jsem ji od čtyř let, ale chtěla jsem končit. Byl tam tlak na náročnost skoků a já už se bála,“ vypráví. Že by ale byla bázlivá, to se říci nedá. Naopak. Ve škole platila za pořádné číslo. „V první ve druhé třídě jsem se prala s kluky. Bývala jsem horká hlava,“ směje se.