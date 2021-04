Adam Valenta si svými výkony v barvách Gauner clubu řekl o pozornost u reprezentačních trenérů, a díky tomu může i v pandemií koronaviru stížených podmínkách absolvovat dobrou přípravu. „Ta probíhá už od začátku roku, jsem v neustálém tempu,“ říká Adam Valenta.

Minulý týden stihl i soustředění na Slovensku. „To byla má první zkušenost s reprezentací, a z mého pohledu to dopadlo skvěle. Poznal jsem nové lidi, zaspároval s elitními Slováky. Dalo to hodně a byla tam super atmosféra,“ libuje si mladý boxer.

A nejen o trénincích byl začátek roku. Stihl i dvě boxerské výzvy. V Černé Hoře i Litvě sice oba duely prohrál, ale vědu z toho nedělá. „Bohužel pro mě nedopadli dobře, ale byly to pro mě první zápasy na mezinárodním turnaji,“ reaguje Adam Valenta, který podlehl dvojnásobnému mistru Evropy z Ruska, a také nestačil na soupeře z Litvy. „Byly to oba těsné zápasy. Beru to jako dobrou zkušenost. Stoprocentně mi to něco dalo,“ má jasno.

Teď už má hlavu nastavenou na další turnaj, který by měl být vrcholem sezony. Od soboty hostí polské město Kielce mistrovství světa juniorů, kde bude Adam Valenta reprezentovat Českou republiku.

A v jaké formě tam pojede? „Teď už toho moc vylepšit nejde. Ladíme hlavně dynamiku, ať to lítá,“ nastiňuje hlavní náplň posledních tréninků. „Cítím se být dobře připravený, nechám tam vše,“ ujišťuje, že se bude bít jako lev.

A jaký podle něj bude samotný šampionát, kde nastoupí ve váze -75 kg, a kam se nahlásilo takřka pět set boxerů z celého světa? „Uvidíme podle losu. To je také důležité. Jestli dostanu nějakého Kubánce, bude to zajímavé. Ti jsou vyhlášení boxeři, to je jejich sport. Ale i kdyby to tak dopadlo, na porážku rozhodně nepůjdu. Jedu tam s tím, že chci vítězit,“ hlásí sebevědomě Adam Valenta.