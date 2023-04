Volejbal, jak má být. Oba semifinálové zápasy play-off první volejbalové ligy mezi Velkým Meziříčím a Dobřichovicemi se hrály ve vysokém tempu. Oba zápasy sice klub ze Žďárska prohrál, za své výkony se však rozhodně stydět nemusel.

Volejbalisté Velkého Meziříčí (na snímku) v semifinále play-off I. ligy srdnatě bojovali s favorizovanými Dobřichovicemi. Nakonec ale prohráli. | Foto: Petr Juda

První utkání se v Dobřichovicích odehrávalo v bouřlivé atmosféře. První set získali hosté poměrem 25:21. „Potom ale domácí zpřesnili hru a nás odsoudili do role diváků,“ řekl k druhé sadě, kterou jeho svěřenci prohráli 11:25, trenér Velkého Meziříčí Petr Juda.

Další set již byl ze strany jeho celku lepší, ale opět vládli domácí. Poslední set nabídl bitvu o každý míč. Nakonec se radovaly Dobřichovice – 25:21, celkově 3:1. „Přesto potlesk patřil oběma týmům. Jedinou kaňkou byli hodně nervózní a chybující rozhodčí. Do odvety nebylo nic ztraceného,“ hodnotil Juda.

Odveta se ve Velkém Meziříčí odehrávala opět před plnou tělocvičnou. Zápas pokračoval ve stejném tempu jako v Dobřichovicích. V prvním setu domácím nestačilo vedení 24:21 a tři setboly. Sadu tak vyhráli šťastně hráči hostujícího Sokola.

„I ve druhém setu byl soupeř o krok napřed a koncovku si pohlídal. Kdo by čekal, že třetí set již bude selanka, spletl by se. My se nedali. Dřeli jsme, bojovali o každý míč. Stále jsme vedli, ale pouze o jeden až dva body. Nakonec jsme o dva body set urvali pro sebe,“ komentoval trenér Velmezu.

Další set byl jako přes kopírák. Jen v koncovce neměli domácí tolik štěstí a Dobřichovicím se podařilo odvrátit hrozbu pátého setu. „I přes porážku jsme si ale vyslechli potlesk diváků na otevřené scéně a stejně jako den předtím pro oba soupeře. Byla to ohromná propagace volejbalu,“ pochvaloval si Juda.

A ještě dodal: „Podali jsme nadprůměrné výkony, navíc před plnou diváckou kulisou. V této sezóně tým ukázal všem, na co jsme měli a jaké máme ambice do další sezóny. Čeká nás ještě zápas o třetí místo buď v Brně nebo Liberci na Velký pátek. Hraje se pouze jeden zápas a jelikož oba celky skončily v základní části nad námi, mají výhodu domácího prostředí. Třetí místo by bylo výborným zakončením již beztak zatím naší neúspěšnější sezóny. Budeme se bít.“