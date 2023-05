Světový bikeři se vrátili do Vysočina Areny. Ve čtvrtek se znovu roztočí kola závodníků v rámci Světového poháru. A v Novém Městě na Moravě se bude letos psát historie. V sobotu třináctého května se v rámci UCI Mountain Bike World Cup Series pojede úplně první závod Světového poháru maratonců pro elitní muže a ženy. Totožná trať přitom bude přístupna také všem ostatním zájemcům z řad příznivců.

Do Vysočina Areny se opět vrací závody UCI Mountain Bike World Cup Series. Nejsilnější kategorie ELITE se představí na startu v pátek a v neděli. | Foto: Deník / Loskot Jaroslav

V sobotu dopoledne se totiž po startu maratonu mužů a žen (od 8.00) mohou vydat na veřejný maraton na sto dvacet kilometrů také hobíci. Pokud by pro někoho byla tato porce náročná, v poledne startuje i veřejný maraton na poloviční trati.

Akreditace na závod probíhá ještě ve čtvrtek do osmnácti hodin na webových stránkách mtbnmnm.cz. V rámci startovného dostane každý účastník maratonu navíc zdarma třídenní akreditaci na vstup do areálu od pátku do neděle pro jezdce a jeden doprovod.

Největším tahákem závodů ve Vysočina Areně budou tradičně závody kategorie ELITE. V pátek se pojede ve večerních hodinách, v neděli potom startují ženy před obědem, muži zakončí celý víkendový program v patnáct hodin.

Program závodů UCI Mountain Bike World Cup Series

čtvrtek 11. května

17.30 závod žen U23

18.15 závod mužů U23

pátek 12. května

18.00 závod žen ELITE

18.45 závod mužů ELITE

sobota 13. května

8.00 – 14.00 závody v maratonech a juniorů

15.00 závod mužů U23

17.00 závod žen U23

21.00 exhibice Night Race na 30 minut + 1 kolo

neděle 14. května

11.30 závod žen ELITE

15.00 závod mužů ELITE