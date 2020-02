V nich má své želízka v ohni i humpolecký oddíl. „Asi největší šance má Eva Kalinová, která už byla na mistrovství republiky čtvrtá. Bude záležet, jak se srovná s tlakem domácího prostředí, jak jí bude fungovat hlava. Střelecké kvality ale má,“ svěřil se hlavní pořadatel a zároveň i trenér v humpoleckém oddíle Miroslav Háva.

Do bojů půjdou také dva jeho žáci, i když ti platí spíše za nováčky. Budou tak hlavně sbírat zkušenosti. „Jednoho z nich jsme museli v mezích pravidel ostaršit, ale je do toho neskutečně zapálený. Umožnilo nám to sestavit družstvo,“ vysvětlil.

Humpolečtí střelci budou patrně jedinými zástupci Vysočiny. Další lukostřelecký oddíl v kraji není. „Uvidíme zda to tak bude. Může se stát, že přijede někdo, kdo má bydliště na Vysočině, ale střílí v oddíle na jiném místě republiky,“ upozornil na možnou variantu Miroslav Háva.

Kladkový luk

Nejen v olympijském a holém luku se bude v Humpolci soutěžit. K vidění bude i bitva v luku kladkovém. Přesněji řečeno, bude se jednat o duel. „Přihlášení jsou jen dva kluci. V žákovské kategorii se jedná o průkopníky disciplíny. Protože jsou jen dva, můžeme pro ně uspořádat soutěž, ale titul mistra republiky jim udělený nebude. To by bylo v rozporu s pravidly,“ informoval.

Nenechte se ale zmást malou účastí v jedné z disciplín. Lukostřelecký šampionát bude velkou akcí. Podle přihlášek se jej zúčastní na 140 závodníků, kteří budou mít k dispozici 28 terčovnic. „Střelnici, kterou jsme měli před týdnem na ligu, jsme museli rozbořit a vybudovat novou. Musíme střílet na šířku haly, aby se nám tam všechny terčovnice vešly,“ zmínil Miroslav Háva nutné úpravy.