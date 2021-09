Z výkonů závodnic Slavoj BANES Pacov: 400 metrů: 11. S. Říhová 59,86. 800 metrů: 10. Bérešová 2:30,77 (osobní rekord). 5000 metrů: 1. Kotlíková 17:19,33. 4x100 metrů: 7. Slavoj Pacov (Říhová, Novotná, Tenklová, Burda) 54,10. 4x400 metrů: 9. Slavoj Pacov (Kotlíková, Kozojedová, Dolejšová, Burda) 4:45,82. Disk: 2. M. Kovandová 41,32, 6. Tenklová 39,01, 14. Novotná 29,69, 15. Kozojedová 25,81. Kladivo: 5. Tenklová 39,52. Koule: 4. M. Kovandová 12,27, 10. Tenklová 10,86. Trojskok: 6. M. Kovandová 11,28, 14. Burda 10,19. Tyč: 6. Burda 2,73, 9. Dolejšová 2,23. Baráž o extraligu: 1. Atletický klub Olomouc 242,5 2. PSK Olymp Praha 218,5 3. ASK Slavia Praha 190 4. TJ Sokol Opava 126 5. Atletika Stará Boleslav 121,5 6. TJ Sokol Kolín-atletika 66 7. TJ Slavoj BANES Pacov 55,5

To bylo vidět třeba na vystoupení pražského Olympu, který sice přijel bez reprezentantek Kristiiny Mäki a Diany Mezuliáníkové, přesto na tratích od 800 do 5000 metrů velice slušně bodoval.

Opět se dařilo Michaele Kovandové, kterou závěr letní sezony zastihl ve výborné formě. Druhou příčku obsadila v hodu diskem, do šestého místa byla ve vrhu koulí a trojskoku, přestože se obě disciplíny konaly souběžně a pacovská závodnice stejně jako na lize v Pacově přebíhala z jednoho sektoru do druhého.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.