Spíše než svátek florbalu lze čekat urputnou a nesmlouvavou bitvu. I když v sobotu v rámci Národní ligy, která je třetí nejvyšší soutěží, narazí na sebe regionální rivalové Třebíče a Pelhřimova. Důvody jsou zřejmé. Oba se herně i výsledkově trápí, po čtyřech kolech jsou v suterénu tabulky a pak celkem logicky na zápas nesmí fanoušci.

Po čtyřech kolech Národní ligy je sice na tom lépe florbalisté Pelhřimova, ale i ti mají do spokojenosti hodně daleko. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Vedení třebíčských Snipers nad tímto faktem nejásá. „Udělalo nám to výrazný zásah do plánů. Na zápas s Pelhřimovem jsme měli připravenou charitativní akci. Bohužel ji budeme muset odložit na jindy. Bez diváků to nejde,“ vysvětlil vedoucí mužstva Ladislav Bazala. Třebíč usilovala o zisk finančních prostředků pro malého nemocného chlapce. Právě diváci spolu se sponzory v tom měli hrát zásadní roli.