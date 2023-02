Jak trávila poslední dva měsíce bez závodů a jak se chystala na závěr sezony? „Chodila jsem do posilovny, jezdila na kole, na bruslích,“ prozrazuje Sáblíková. „Opravdu bylo všechno v pořádku. Takže jsem teď pozitivně naladěná, že mě vlastně vůbec nic nebolí,“ dodává spokojeně.

Před návratem na led si novoměstská rodačka uvědomuje, že má proti soupeřkám jistý hendikep. A závody v Polsku bere jako test své výkonnosti. „Bohužel jsem toho letos moc neodzávodila, což mě ohromně mrzí. Je to určité manko, protože každý závod je dobrý. Můžete si v něm vyzkoušet tempo, jak jet a podobně. Uvidím tedy až po tomto víkendu, jak na tom momentálně jsem a jestli se dá ještě do mistrovství světa něco změnit,“ vysvětluje.

Proto je také Sáblíková opatrná ve vyjadřování o svých plánech a cílech. „Tím, jak jsem dlouho nestartovala, vůbec nevím, co od sebe mohu očekávat,“ netají. „Doufám, že na mistrovství světa bude moje forma nejlepší. Naštěstí je to poolympijská sezona a věřím, že do dalších let to bude lepší.“

Pokud jde o nejbližší program, v prvním ze dvou kol SP v Polsku pojede nejspíš dva závody. „Měla bych nastoupit v pátek na trojce. Můj další program se bude odvíjet od toho, jak mi to na ní pojede. Počítám zatím také s patnáctistovkou, přihlášena jsem i na kilák. Tam je to ještě otevřené a nevím, jestli ho opravdu pojedu,“ uvedla.

Stejné tratě by měla absolvovat i za týden. A potom již čeká MS na jednotlivých tratích v Heerenveenu. „Chtěla bych, abych si po skončení mistrovství světa mohla říct, že jsem zpět. Budu ráda, když se mi povede zajet solidní umístění. Ale upřímně: Na medaili nemyslím,“ uzavírá Sáblíková.