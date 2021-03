Doba, kdy jen trénovala je u konce. Taekwondistka pelhřimovského klubu SK Lacek Iveta Jiránková, míří na závody světového poháru do Bulharska a Turecka. Spolu s ní dalších šest českých reprezentantek. Cílem je testovat výkonnost před blížící se kontinentální kvalifikací o olympijské hry. „Výsledky nejsou to nejpodstatnější. Hlavně si potřebuji vyzkoušet věci, kterým se teď věnujeme o tréninku,“ svěřila se závodnice, která je druhý měsíc profesionální sportovkyní.

Ivetu Jiránkovou čekají závody světového poháru. | Foto: archiv Ivety Jiránkové

Času na přípravu tak má logicky více. I proto se nešetří. „Polovinu minulého měsíce jsem strávila v centru v Nymburce, jinak jsem byla doma. Snažím se trénovat, co to jde. Věnuji se silovým cvičením, chodím běhat,“ zmínila, co dělá mimo tatami.