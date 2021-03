Kuželkářské soutěže už druhý rok za sebou nepoznají postupující ani sestupující. Důvod je jednoduchý, asociace se rozhodla ukončit ligové soutěže. Následovaly ji krajské svazy, které podobným způsobem postupovaly v nižších soutěžích. „Vzhledem k neutěšené epidemické situaci výkonný výbor učinil všeobecně očekávané rozhodnutí a definitivně ukončil dlouhodobé soutěže v aktuálním ročníku,“ potvrdil v emailu adresovaném klubům předseda sportovně technické komise Hanuš Slavík.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Rozhodnutí svazu vyvolalo rozporuplné reakce. Převažují ale souhlasná vyjádření. V tomto duchu hovořil i předseda Slovanu Kamenice nad Lipou Milan Podhradský, jehož tým startuje ve druhé lize a cílil na umístění na špici tabulky. „S tím se nedá nic jiného než souhlasit. Teď už nezbyl čas na to dohrát soutěže kompletní a já nejsem pro to hrát jen tak. Bez možnosti postoupit či sestoupit. To je podle mého názoru zbytečné mrhání penězi,“ uvedl.