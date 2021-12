David Rittich, hokejista

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Čtenářům Deníku na Vysočině přeji do nového roku jen to nejlepší a hodně štěstí. Ať se vám vyplní jejich přání. Nejvíc bych však chtěl popřát co nejvíce zdraví. Do nového roku přeji vstup pravou nohou a ať se vám všechno daří. Pro fanoušky Dukly bych si přál, aby začala rekonstrukce nového stadionu, všechno šlo podle plánu a v Jihlavě se dočkali nového stánku.