„Už jako malý jsem boural na kole a měl jsem otřes mozku. Dá se říci, že taekwondo bylo pro mě nevhodným sportem. Navíc k úrazu na tatami jsem přišel dnes už nemyslitelným způsobem. Bojoval jsem s protivníkem o nějakých třicet kilogramů těžším a v naprosto nevyhovujícím vybavení,“ vzpomenul na hořké okamžiky.

Opakovaný otřes mozku znamenal konec závodních ambicí. „Slyším to jako dneska. Primář Jirásek mi řekl, že jestli budu pokračovat, tak se podíván na kytky zespoda. Vůbec se se mnou nemazal,“ svěřil se s dvě desítky let starou zkušeností.

Přesto ještě chvíli o pokračování éry bojovníka usiloval. „Měl jsem to tak rád, že jsme se nemohl smířit s tím, že je konec. Chvíli jsme trénoval ještě tvrději než před úrazem. Postupem času jsem ale pochopil, že mé místo je jinde,“ popsal období postupné změny rolí.

Jako trenér začal novou a mnohem úspěšnější kapitolu. Do absolutní české špičky pod jeho vedením nejprve pronikly Věra Komrsová a Renata Ručková a po jejich éře už začala „velkovýroba“ reprezentantů. „Kolik jsem jich vychoval? Spočítal bych to, kdybych měl u sebe kroniky. Takhle z hlavy to dohromady opravdu nedám,“ svěřil se. Prostě jich bylo moc.

Na jeho práci a taekwondistech z Pelhřimova okolí stojí česká reprezentace doposud. Klubovou příslušnost SK Taekwondo Lacek mají Dominika Hronová, Iveta Jiránková, David Šimek, Jan Fiala či Michaela Kubíková. „V seniorské reprezentaci je jich sedm. Kromě našich závodníků jsou tam ještě dvě holky z Prahy,“ vysvětlil.