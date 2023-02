Sice ve středu prohráli, paradoxně se ale i tak o něco více přiblížili předsezónnímu cíli. Extraligovým házenkářům Nového Veselí zbývá udělat poslední krok k postupu do play-off. „Je to jen na nás, na výsledky našich konkurentů se neohlížíme,“ razantně říká kouč Sokola Jan Běloch.

Jeho svěřenci se ve středu postavili před vlastními fanoušky třetí Karviné. O vítězství hostů 30:26 rozhodly podle kormidelníka Nového Veselí dva faktory.

První měli hosté mezi třemi tyčemi. „Karviné výborně zachytal gólman. Pokaždé, když to bylo třeba, vytáhl klíčový zákrok,“ vysekl Běloch poklonu strážci svatyně hostů.

Druhý rozdíl našel na opačné polovině hřiště. „Střelecky hosty táhl Dominik Solák, který za mě přesahuje úroveň české extraligy. Také on dokázal dát klíčové góly, když se zápas lámal. Nebýt těchto dvou hráčů, mohlo utkání vypadat jinak,“ přemítal.

Na výkonu svých oveček přitom nemohl lodivod Sokola nalézt příliš chyb. „Vzhledem k tomu, že jsme ani náhodou neměli ideální sestavu, to od nás nebylo špatné. Navíc i ti, co nastoupili, nejsou úplně fit. Nemohu říci, že by to byl výborný výkon, ale solidní rozhodně ano,“ komentoval.

Současně také kouč Veselí ihned dodal, že ani Slezané nepřijeli na Vysočinu v ideálním rozpoložení. „To určitě ne. Karviná za sebou měla zápas v evropském poháru, také na tom nebyli ideálně. Být v lepším fyzickém stavu, nebo kompletní, mohli jsme možná bodovat,“ spekuloval.

Vzhledem k prohrám Kopřivnice, KP Brno i Zubří však je Nové Veselí postupu do play-off blíže než před středečním utkáním.

Tři kola před koncem drží náskok čtyř bodů. „Vnímáme to, ale soustředíme se jen na sebe. Víme, že pokud v sobotu vyhrajeme v Kopřivnici, asi budeme mít jistotu. Chceme si postup uhrát sami, na výsledky soupeřů se nedíváme,“ dodal Běloch.