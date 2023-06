Tři vážné adepty na zisk medaile, případně přímo titulu, budou mít vysočinské atletické oddíly na nadcházejícím mistrovství republiky ve vícebojích.

O prvním červnovém víkendu se v Přerově koná atletické mistrovství republiky ve vícebojích. Vážné adepty na medaile mají také zástupci z Vysočiny. | Foto: Jiří Jíra

Favority jsou junior Adam Havlíček, žákyně Beáta Meschková (oba Spartak Třebíč) a dorostenka Klára Vavřinová (Atletika Jihlava).

Šampionát se koná o prvním červnovém víkendu v Přerově, dorost a žactvo vstoupí do soutěže v pátek 2. června, juniory a dospělé čekají mistrovské disciplíny v sobotu a v neděli. „Adam Havlíček a Beáta Meschková budou bojovat o titul, to samé platí o Kláře Vavřinové,“ potvrdil třebíčský trenér a současně reprezentační trenér vícebojařů Jiří Kliner.

Adam Havlíček s osobním maximem 7314 bodů bude chtít v desetiboji na dráze navázat na halový mistrovský titul v sedmiboji i na dva roky starý desetibojařský titul mezi dorostenci. Před rokem byl jako junior na mistrovství republiky třetí. „Formu má hodně slušnou, vypadá dobře,“ poznamenal na adresu Adama Havlíčka Jiří Kliner. Největším soupeřem mu bude zřejmě Michal Jára ze Spartaku Praha 4, jemuž patří nejlepší osobní rekord (7461) z přihlášených juniorů. Přihlášený je rovněž táborský tradiční rival nejlepších Petr Svoboda, ale ten kvůli zdravotním problémům závodit nebude. Ze stejných důvodů se do Přerova vůbec nepřihlásil Tomas Järvinen (Atletika Jižní Město).

Přispějí na dobrou věc. Divizní derby v Humpolci bude mít charitativní charakter

Beáta Meschková bude chtít naopak napravit nepovedený halový šampionát, kde nezapsala žádný platný pokus v dálce a nakonec skončila třináctá. Do Přerova jede jako žákyně s nejlepším osobním rekordem v sedmiboji (4674 bodů), letos se dostala zatím na 4636 bodů. V aktuálních letošních tabulkách je lepší jen Nela Štefková z Poruby (4648 bodů). „Věřím, že Beátě budu tentokrát předávat medaili,“ řekl k ambicím talentované třebíčské atletky Jiří Kliner.

Jihlavská Klára Vavřinová by měla o titul bojovat hlavně s plzeňskou Adélou Hanákovou. Klára Vavřinová půjde do soutěže s nejlepším osobním rekordem (5135 bodů), letos v dorosteneckém sedmiboji zapisovala 4983 bodů. Adéla Hanáková má lepší sezonní maximum (5074). „Klára Vavřinová bude bojovat o titul, výkonnost na zlato má,“ připomenul Jiří Kliner.

Z třebíčského Spartaku jsou mezi přihlášenými ještě dorostenka Viktorie Kulhánková a žákyně Nikol Horká a Kateřina Kučerová. Z Velkého Meziříčí míří na šampionát juniorka Sára Pavlidu, z Jihlavy ještě mladší žákyně Kateřina Nosková.

Bitva pro otrlé. Fotbalisty Velkého Meziříčí a Nového Města čeká derby o všechno

Mezi ženami by měla mistrovské tituly z předcházejících dvou let obhajovat Dorota Skřivanová, která po skončení loňské sezony přestoupila z pacovského Slavoje do USK Praha.