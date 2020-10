Trenér florbalistů Koten pauzu vítá, cestu ke zlepšení bude hledat u videa

Je to smutný pohled. Florbalisté Pelhřimova, kteří rozhodně neměli být outsiderem Národní ligy, se krčí na chvostu tabulky. Po pěti odehraných kolech jsou předposlední. Je to to důsledek čtyř porážek. Spartak bodoval jen ve druhém kole, kdy doma přehrál Svitavy. „Nejsme spokojení. To je pochopitelné. Nepodáváme výkony, kterých jsme schopni,“ logicky přiznává trenér týmu Jan Koten.

Florbalistům Pelhřimova se úvod sezony nepovedl. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot