Sám ale uznává, že k ideálu má tato náhradní varianta výkonnostního posunu daleko. „Namotivovat děti, aby něco dělali, je složité, když nemají kolem sebe kámoše a nechodí ani do školy,“ je si vědom Josef Bílek. „Ani mě se kolikrát nechce, protože tři měsíce mluvím na telefon. Nemám žádnou zpětnou vazbu. Proto přemýšlíme, že to zkusíme přes nějakou aplikaci, abychom se alespoň viděli,“ doplňuje.

Nicméně se hlavní představitel klubu snaží, co může. Každá skupina má dvě hodiny v týdnu. „Jedeme čtyři dny v týdnu, jako když jedou tréninky normálně. Dělám i tréninky pro přípravku. To jedu se svými dětmi a snažíme se zapojit i rodiče, aby to bylo zábavnou formou,“ nastiňuje. „Ti nejzkušenější z reprezentace mají navíc dvě on-line hodiny s reprezentačním trenérem,“ informuje Bílek.

A jak vůbec taková kickboxerská lekce na dálku vypadá? „Všechno jsou hodinové tréninky a do tělocvičny nejezdím, protože dělat je na pytli by nemělo smysl, ten doma nikdo nemá. Všechno dělám tak, aby to mohli absolvovat všichni. A nemuseli v bytě v paneláku skákat a dupat,“ přibližuje trenér a pokračuje: „Pro mě je to dobré i v tom, že mám možnost vysvětlit víc než na normálním tréninku, protože takové dřepy, kliky, to neřeším. To si musí dělat sami, spíš jim něco ukazuji. A když něco nestíhají, mohou si to pustit klidně víckrát.“

Zároveň Bílek doufá, že až se vše začne vracet do „normálu“, bude v tělocvičně Reborn klubu znovu živo. „Beru to také z pohledu toho, že je potřeba mít stále kontakt, protože osobně si myslím, že se sejdeme až v září, a to bude strašně dlouhá doba. Jde o to, nepřijít o ty děti,“ má jasno.

Vzpruhou pro něj je i další důležitý faktor. „Reakce jsou pozitivní, hlavně nás chválí, že jsme se na to nevykašlali. Spousta kroužků nedělá nic, proto jsme rádi, že si to zapnou a zacvičí si. To je pro nás to nejvíc,“ tvrdí Josef Bílek a uzavírá: „Ten osobní kontakt ale nenahradíš, dětem i nám to strašně chybí.“