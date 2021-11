Celek z Vysočiny začal utkání výborně. Po přesných trefách Mátla a Malicha vedli už po sedmi minutách hry 2:0. Jenže poté znatelně polevili a celek Troopers během pěti minut vyrovnal.

Prostřední třetina začala náporem domácího lídra tabulky. Z ní se Snipeři dostali až díky přesilové hře, kterou zúročil Mátl - 2:3. V dalším průběhu se hrálo nahoru dolů, v němž ovšem byli brankově úspěšnější domácí, kteří otočili skóre ve svůj prospěch.

Do třetí třetiny vstoupili Snipeři s odhodláním skóre srovnat a domácí ještě potrápit. A zásluhou Suchomela se jim to dařilo náramně. Tento hráč totiž po rychlém kontru nejprve vyrovnal a poté krásnou trefou do šibenice zařídil další obrat v zápase - 4:5.

Troopers následně vytrvale bušili do obranných řad Sniperů a Bazala musel několikrát ukazovat, jak má dlouhé ruce. Nedosáhl však na střelu Dalera a čtyři minuty před koncem třetí části bylo opět vyrovnáno. Oba týmy se tak probojovaly k prodloužení.

V něm se po třech hráčích na každé straně pět minut snažilo přidat k již vybojovanému jednomu bodu kýžený druhý, ale úspěšnější byli vždy oba brankáři. Následovala trestná střílení a rozhodla větší šikovnost domácích, kteří třebíčského gólmana překonali třikrát, naproti tomu Sniperům se vůbec nevedlo, když neuspěli Mátl, Vochyán, Suchomel ani Sýkora.

„Do zápasu jsme vstoupili rychlým vedením, ale po dvou chybách nás domácí okamžitě potrestali. Poté jsme se několikrát s nervózním domácím týmem prostřídali ve vedení. Hodně mě mrzí, že jsme neudrželi vedení a těsně před koncem inkasovali. V prodloužení jsme hráli vyrovnanou partii, ale v nájezdech už byli domácí nekompromisní. Přesto všechno jsme ale podali solidní výkon a Troopers jsme byli vyrovnaným soupeřem. Opět jsme si potvrdili, že v této soutěži dokážeme hrát s každým soupeřem,“ hodnotil trenér Sniperů Michal Kelbler.

TROOPERS - TŘEBÍČ 6:5 sn

Branky: 9. Voltner, 12. Kadlec, 36. Kadlec, 38. Grábl, 57. Daler, rozhodující nájezd Peška - 4. Mátl, 7. Malich, 29. Vochyán, 48. Suchomel, 53. Suchomel. Rozhodčí: Beránek, Přibyl. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:1. Třetiny: 2:2, 2:1, 1:2. Snipers Třebíč: Brestovský (29. Bazala) – Štveráček, Picmaus, Machálek, Blaha, Černý, Vejmělka – Procházka, Janata, Žák, Jahoda, Vochyán, Malich, Suchomel, Sýkora, Mátl.