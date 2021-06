Na šampionát odjížděl ve zvláštní situaci. V některých médiích se už dva roky o něm chybně píše jako o jistém účastníkovi olympijského turnaje. Realita je však jiná. Při svém tehdejším triumfu v třípolohovém závodu na evropském šampionátu v Bologni sice účastnické místo do Tokia vystřílel, ale pro Českou republiku, nikoliv přímo pro sebe.

Může se tedy stát, že reprezentační trenéři nakonec ukáží na někoho jiného. „Nominace uzavřené ještě nemáme. Možná i proto jsem byl nervóznější, než by bylo zdrávo a na výsledcích se to projevilo,“ hledá důvody pádu do průměru mezi špičkovými střelci starého kontinentu.

Z českých malorážkářů v Osijeku nikdo na medaili nedosáhl, šampionát byl do jisté míry přípravou na klání pod pěti kruhy. V Tokiu se bude střílet až v červenci, zbývá tedy čas. „Uspět jsem pochopitelně chtěl, ale pilířem sezony je jednoznačně olympiáda. V Osijeku jsem si chtěl ověřit, jak na tom momentálně jsem. Podívat se pravdě do očí,“ svěřil se Petr Nymburský.

Ačkoliv to nebyl úplně příjemný pohled, nabídl mu zajímavou zpětnou vazbu. „Potvrdilo se, že zaostávám ve střelbě ve stoje. Tam jsem se pohyboval kolem šedesátého místa,“ nahlédl ještě jednou do výsledkových listin.

Stojka ho nezklamala jen teď, bojuje s ní delší dobu. „Poslední dva roky jsem měl problém s pohybem zbraně při výstřelu. Snad se mi to povedlo vyřešit, bohužel jsem to ale ještě kvalitně nedotrénoval. Už ale vidím světlo na konci tunelu,“ zůstal optimistou.

Petr Nymburský už se dívá dopředu. Do dnů, kdy bude bojovat o přízeň reprezentačních trenérů pro nominaci na olympijský turnaj či přímo na boje o cenné kovy v Tokiu. Zbrojí, a to doslova. „Na mistrovství Evropy jsem byl se svojí dvojkou zbraní. Teď jsem si donastavil jedničku. Potřebuji ji zastřílet, kvalitně potrénovat. Jedenadvacátého jedeme do Osijeku znovu na závody světového poháru. To bude pro nás generálka,“ nastínil svůj program.