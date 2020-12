Při sílící pandemii koronaviru musí zůstat on i celý jeho tým zdravý a negativní. Proto se také před Vánocemi uchýlil do karantény. „Milionkrát jsem si říkal, jestli to má tentokrát přes všechna ta rizika a povinnosti smysl. Ale děláme to navzdory Covidu a nesmíme propadnout melancholii už jen kvůli fanouškům, kteří musejí zůstat doma a chtějí něco sledovat. Předpokládá se, že nadcházející Dakar bude nejsledovanější v historii, protože lidi se k něčemu potřebují upnout,“ říká Ouředníček v rozhovoru pro Deník Rovnost.

Co všechno musíte absolvovat, abyste se dostal na start Dakaru?

V neděli odlétáme do Saúdské Arábie a musíme se prokázat testem ne starším než dvaasedmdesát hodin. To vychází, že je třeba se otestovat někdy na Štědrý den nebo později. Byl problém sehnat někoho, kdo nás otestuje, ale nakonec vznikne nějaká možnost na letišti. Po příletu do Saúdské Arábie nastane povinná dvoudenní karanténa, po níž následují další dva testy a až potom se dostaneme do závodního módu.

Jak vypadá vaše dobrovolná karanténa?

Musíme se strašně moc chránit, řádí to teď úplně šíleně. Bylo nutné si odpustit taková ta klasická setkání s přáteli a zákazníky, všechny večírky a rozlučky. Riziko je příliš velké.

Odkdy jste se do karantény uchýlil?

Nejde o úplnou karanténu. Stýkám se s rodinou a nechodím, kam nemusím. Od minulého týdne si dávám větší pozor, protože situace je vážnější.

Ovlivňuje to nějak vaši přípravu na Dakar?

Ne, co se týče fyzické části. Fitka jsou stejně zavřená. Zbývá jenom běhání a domácí posilování. Spíš je to velmi nepříjemné z toho psychického hlediska. Máte obchodní partnery, kolegy a zkrátka lidi, které potkáváte právě před Vánocemi po dlouhé době, ale tentokrát se s nimi přímo setkávat nejde.

Máte nějaký krizový plán v případě, že se někdo z týmu nakazí?

Pořád jsem byl v pohodě, ale čím víc se Dakar blíží, tím víc si uvědomuju, jaké obrovské riziko problémů existuje. Stačí, aby se nakazil někdo z blízkých a musíme do povinné karantény. Co se týče nákazy na Dakaru, tři mechaniky bychom asi bolestivým způsobem nahradit dokázali, ale když se nakazí kdokoli z ostatních, je v podstatě vše ztraceno.

Při závodě se nákazy nebojíte?

Myslím si, že to už bude zabezpečené. Každý včetně mechaniků a novinářů se musí prokázat dvěma negativními testy. Budeme tam navíc v karanténě.

Jaký podle vás bude covidový Dakar?

Strašně neosobní. To, co je normální, se vytratí. Závod pořádají Francouzi, kteří mají také nejvíc závodníků. Jsou zvyklí se líbat při každém setkání a jsou vřelí, což se teď ztratí. Zároveň se nebudeme setkávat s ostatními kamarády ze závodního světa, které člověk vidí jednou za rok. Obávám se, že se vytratí příjemná atmosféra, ale o to víc se budeme soustředit na dobrý výsledek.

S jakými ambicemi na Dakar odjedete?

To je na tom nejhorší. Na sportovní výsledek zatím vůbec nemyslím. Trápí nás teď především, abychom se zvládli dostat na start a taky všechny logistické těžkosti.

V minulém roce byl premiérový Dakar v Saúdské Arábii hodně jednoduchý, ale také nebezpečně rychlý. Jaký bude následující ročník?

Dva mrtví motorkáři z minulého ročníku nejsou dobré skóre. Proto tam pro nadcházející rok dali pořadatelé několik bezpečnostních prvků. Jeden z nich je, že snížili maximální rychlost na sto osmdesát kilometrů v hodině. Tato změna by nám měla hodně nahrát, protože na rozdíl od některých jiných nemáme takovou maximální rychlost v terénu. Takže toto pravidlo je pro nás výhodné jednak tím, že závod bude bezpečnější a taky férovější.

V listopadu jste ohlásil, že vyměníte vůz Ford Ranger za Toyotu Hilux. Jak jste s novým autem spokojený?

Pořádně jsem se v něm ještě nesvezl. Pouze při natáčení jsme vůz krátce otestovali, jenom abychom zjistili, jestli z něj něco neupadává. Když se v Saúdské Arábii zadaří, budeme mít ještě dva dny na testování přímo na místě, abychom se sžili s dunami. První pocity mám ovšem dobré.