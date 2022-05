Zdroj: grafika DeníkOstravský kouč ale zariskoval, zavelel k odvážnější dvoubodové konverzi, která by jeho celku přinesla jednobodové vítězství. Situaci ale hosté nezvládli, položenou šestku nepotvrdili a skalp rivali si vychutnal celek z Vysočiny. „Jsem rád, že jsme o bod vyhráli. Bylo to i díky risku Ostravy v závěru, ale to k tomu patří,“ radoval se kouč vítězů Ondřej Paulus na klubových stránkách.

Oba protivníci potvrdili, že se mají vzájemně dobře nastudováni, ani jeden z celků výrazněji neodskočil a oba se vystřídaly ve vedení. „Byl to nádherný zápas, přestože tam byla spousta nedokonalostí,“ glosoval průběh Paulus. „I když jsme dostali přes dvacet bodů, zahrála nám skvěle obrana. Pokud jde o útok, skvěle zahrál Honza Dundáček, který je prostě skvělý hráč.“

Zkušený matador Dundáček odehrál za Glads již třetí zápas, přestože byl původně domluven pouze jeden jeho start. Při zranění Pahose je však pro tým momentálně naprosto nepostradatelný. „Domlouváme se vždy zápas od zápasu,“ prozradil Deníku šéf klubu Martin Kulha.

Hráči i trenér si pochvalovali nejen kvalitu zápasu, ale také podporu z hlediště. „S výjimkou Czech Bowlu tady byla nejlepší kulisa od doby před covidem. Fanoušci nás táhli dopředu,“ cenil si Paulus.

VYSOČINA GLADIATORS - OSTRAVA STEELERS 24:23

Body: Dundáček 12, Kodým a Čermák po 6 - Vysloužil 18, Šimečka 5. Rozhodčí: Hameder, Remeš, Samek, Pachulski, Tuinenburg, Ranko, Malý. Diváci: 573. Čtvrtiny: 7:0, 7:14, 0:3, 10:6.