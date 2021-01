První basketbalová liga je rozdělena do dvou skupin. V té západní hájí barvy kraje nováček BK Sojky Pelhřimov, ve východní bojuje tradiční účastník z Jihlavy, celek BC Vysočina.

Obě soutěže se sice rozjely už v polovině září, jenže vinou karantén některých týmů a následnou vládní stopkou se stihlo odehrát jen pár kol. A to doslova!

Na západě mají celky maximálně dvě utkání. Pelhřimov v obou svým soupeřům podlehl. Na východě stihly některé výběry čtyři mače. Ale to je stále málo. „My máme odehrané jen dva zápasy, přitom už má být v tuto chvíli odehraná celá základní část,“ poukazuje trenér BC Vysočina Petr Pešout na jasný fakt, že v tuto dobu se už měly týmy začít pomalu chystat na nadstavbu.

Z toho plyne, že většině chybí odehrát ještě šestnáct zápasů, aby byla základní část kompletní. „To jsou další čtyři měsíce navíc. To by pak musel být fičák, aby se to stihlo. A my jsme amatéři. Podle mě je to už nemyslitelné, aby se to dohrálo,“ předvídá jihlavský kouč předčasný konec, který by ho samozřejmě hodně mrzel, jelikož jeho tým má po dvou mačích dvě výhry. „Moc by nás to mrzelo, ale zdraví je přednější,“ doplnil Pešout.