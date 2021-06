Dorota Skřivanová chtěla z Třebíče medaili, osobní rekord a těšila se na pořádné závody. Povedlo se jí všechno. „Nebylo to jednoduché, soupeřky byly kvalitní, tou největší se nakonec ukázala Barbora Zatloukalová, ze začátku jsem byla trochu nervozní. Když jsem pak v neděli zvládla oštěp, tak už mi bylo jasné, že se to povede,“ vracela se k víkendovému úspěchu pacovská závodnice a nejlepší česká vícebojařka současnosti. Už v únoru totiž získala titul halové mistryně republiky v pětiboji.

V Třebíči si Dorota Skřivanová vytvořila na dvoustovce, na osmistovce, na sto metrů překážek a ve výšce čtyři nové osobní rekordy, v oblíbené dálce osobní rekord vyrovnala a v kouli a oštěpu zapsala sezonní maxima. „Nejvíc jsem spokojena s výškou, radost mi udělaly také výsledky na dvoustovce i osmistovce,“ vypočítala tři vydařené dílčí úspěchy. V celkovém hodnocení vedla už po sobotě, nakonec z toho byl po zlepšení o 106 bodů osobní rekord 5773 bodů.

Spolu s trenérkou Martinou Blažkovou pak mohla dvaadvacetiletá závodnice ze Ctiboře u Častrova na Pelhřimovsku přijímat gratulace. „Mezi prvními přicházely gratulace z Pacova, kde sídlí můj klub. Pacov mě dost podporuje, moje výsledky tam pozorně sledují,“ připomněla Dorota Skřivanová.

Na oslavy titulu republikové šampionky zatím nedošlo, ale něco menšího atletka zorganizovat plánuje. „V neděli po závodech jsem byla tak unavená, že jsem šla hned spát. Slavit budu spíš tak, že si dopřeju víc jídla. Čekají mě ale další závody, s trenérkou jsme se shodly, že mám pořád co zlepšovat. Moje výkony naznačují, že by to mohlo být i na nějaký ten zahraniční mítink, ještě by to ale nějaké body chtělo,“ naznačovala Dorota Skřivanová.

Po víkendu změnila vztah k dříve ne úplně oblíbenému třebíčskému stadionu, kde se jí v minulosti moc nedařilo. „Pořadatelé byli super, vytvořili nám moc příjemné prostředí,“ dodala čerstvá mistryně republiky v sedmiboji.

Dorota Skřivanová v jednotlivých disciplínách

100 metrů překážek: 14,37 s., 927 bodů, 4. místo, výška: 1,47 m., 903 bodů, 2. místo, koule: 13,30 m., 747 bodů, 1. místo, 200 metrů: 25,06 s., 884 bodů, 2. místo, dálka: 6,02 m., 856 bodů, 1. místo, oštěp: 36,23 m., 595 bodů, 5. místo, 800 metrů: 2:17,19 s., 861 bodů, 2. místo.