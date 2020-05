Místo v lety vyzkoušeným systémem každý s každým se bude hrát formou pavouka. Přinese to úsporu hracích termínů, na odehrání divize i nižších krajských soutěží budou stačit jen tři týdny. „Je to správné řešení. Moc možností nebylo, tohle nám dává možnost soutěže odehrát,“ vyjádřil se kapitán humpoleckého týmu Filip Němec.

Jeho celek by měl patřit mezi nejsilnější týmy v divizi. Bude obhajovat druhou příčku. „Na postup to asi stále nebude stačit. Nemáme holky, tam nám chybí kvalita,“ informoval. Humpolec si jako základní cíl stanovil postup mezi nejlepší čtyři. Aby ho splnil, musí v prvním kole porazit béčko LTC České Budějovice. I vzhledem k tomu, že bude mít výhodu domácího prostředí, měl by to být splnitelný úkol.

Pelhřimov má soupeře těžšího. Pojede do jihočeské metropole, síly změří v áčkem LTC. „Naše šance nejsou velké. Soupeř sestoupil z druhé ligy, my jsme loni hráli o záchranu,“ svěřil se předseda klubu Evžen Reich.

Kalkuluje tak s tím, že první kolo pro jeho tým dobře nedopadne. „O další umístění bychom měli hrát s Milevskem. To už by byl přijatelnější soupeř,“ vysvětlil.

Kvalitu má klub v mládežnických soutěžích. Tam by měl usilovat o mety nejvyšší. „Nejsilnější máme mladší žáky. Ty by měli vyhrát a postoupit na republiku. Bez šance nejsou ani starší žáci,“ nastínil ambice Evžen Reich.

Vzhledem k úpravě tenisových soutěží družstev se podávaly před pár dny nové přihlášky. Zájem nebyl malý, nekompletní jsou jen krajské přebory 1 a 4 dospělých, méně týmů je také v přeborech mladšího a staršího žactva. To je s ohledem na komplikovanou situaci dobrý výsledek. „Výkonný výbor potěšilo, že se v nejvyšších soutěžích oblasti představí plný počet, tedy vždy osm týmů,“ potěšilo místopředsedu Jihočeského tenisového svazu Vladimíra Kuku.

Další příznivou zprávou pro tenisty na úrovni oblasti je, že se uskuteční původně zrušené přebory jednotlivců. Bude se hrát ale jen dvouhra a počet účastníků bude snížen ze třiceti dvou na šestnáct.„Rozhodnutím jsme sledovali vytvoření příznivějších podmínek pro dodržování stanovených hygienických opatření,“ doplnil Vladimír Kuka. Pelhřimov bude hostit přebor v kategorii staršího žactva.