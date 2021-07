Humpolec měl nakonec snadnější roli, než čekal. Bechyně přijela pouze se dvěma muži, domácí tak hned vedli 3:0. „Bechyně už závěrečné kolo o konečné umístění trochu vypustila. My končíme letos na třetím místě, což je oproti minulé sezoně zlepšení. Díky výhře v úvodním kole jsme mohli hrát v klidu,“ ohlédl se bezprostředně po závěrečném duelu za sezonou kapitán LTC Humpolec Filip Němec.

Letošní sezona se humpoleckým tenistům a tenistkám vydařila, o čemž rozhodlo úvodní vítězství 6:3 nad béčkem LTC České Budějovice. „Vítězství v prvním kole bylo pro pohodu družstva klíčové. Škoda, že jsme ve druhém kole prohráli těsně 4:5 v Táboře, tam rozhodoval až supertiebreak v závěrečné čtyřhře. I tak jsme s letošní sezonou spokojení,“ pravil.

Sám pravidelně na prvním dvorci bodoval. Totéž platilo i pro humpoleckou dvojku, sedmadvacetiletého Lukáše Chybu. „Na Lukáše je spolehnutí, jeho body dodávají družstvu klid,“ ocenil Filip Němec prvního ze spoluhráčů.

Za přínos považuje i hru dvacetiletého Milana Bučka, který se navíc dostal do semifinále při letošním oblastním přeboru jednotlivců. „Milanovi úplně nesedí antuka, lépe se mu daří na tvrdším povrchu. Studuje v Americe, s univerzitním týmem hrají na betonu, na něm je Milan silnější,“ poukázal na zajímavost hrající kapitán LTC Humpolec. Za cenného člena družstva považuje i devětadvacetiletého Davida Kabelku.

Všechna tři kola odehrály také třiadvacetiletá Simona Brožová a patnáctiletá Vanesa Zábranová. „Simoně se podařilo stabilizovat výkonnost, určitě je to kvalitní hráčka, s níž počítáme i do budoucna. Vanesa Zábranová potřebuje větší turnajovou a zápasovou praxi, její výkon ještě půjde nahoru,“ odhadoval Filip Němec.

Zda v příští sezoně zaútočí Humpolec na výhru v divizi a navazující postup do druhé ligy, nechtěl předjímat. „Pro druhou ligu bychom potřebovali družstvo posílit, což má své náklady a může to poznamenat atmosféru v týmu. My chceme jít spíš cestou, že dostávají šanci humpolečtí tenisté, teď máme kvalitní dorostence, družstvo by mohlo být postupně lepší i díky nim,“ dodal Filip Němec.

HTK Třebíč B jihomoravskou divizi zachránil, TK Pelhřimov a TK Spartak Jihlava B završily sezonu na sestupových příčkách a divizi opouštějí. Třebíčské béčko nakonec k utkání o páté místo do Uherského Brodu necestovalo. Jihlavské béčko prohrálo i třetí utkání a z divize sestupuje. Pelhřimovští tenisté v závěrečném utkání sice uspěli, ale už dříve bylo jasné, že společně s Hlubokou sestupují.

O třetí místo: LTC Humpolec – Jiskra Bechyně 8:1, Němec – Codl 6:2, 7:5, Chyba – Kubeš 6:2, 6:2, Brožová – Langerová 6:3, 7:5, Zábranová – Šťastná 6:2, 7:5, Brožová, Zábranová – Langerová, Šťastná 6:4, 6:4, Němec, Chyba – Codl, Kubeš 4:6, 5:7. Ke zbývajícím třem zápasům Bechyně nenastoupila. O páté místo: TJ Sokol Uherský Brod – HTK Třebíč B 7:0 (skreč), utkání se neuskutečnilo. Družstvo HTK Třebíč se omluvilo ze zápasu z důvodu velké nemocnosti jejich hráčů, o sedmé místo: Hluboká nad Vltavou – TK Pelhřimov 3:6, Víšek – Moucha 6:0, 6:3, Jauker – Dub 3:6, 3:6, Vondrášková – Homolková 1:6, 4:6, Maříková – Svobodová 6:4, 6:4, J. Žemlička – Adámek 1:6, 1:6, M. Žemlička – Paťha 6:7, 6:1, 5:7, Vondrášková, Maříková – Homolková, Svobodová 3:6, 6:4, 0:1, Víšek, Jauker – Dub, Paťha 7:5, 6:2, M. Žemlička, J. Žemlička – Moucha, Adámek 2:6, 2:6, TC Brno B – TK Spartak Jihlava B 6:1, Pobořil – Vesecký 6:1, 6:3, Skácel – Vondrák 6:0, 6:3, Temenugov – Hejdová 6:1, 6:4, Seresová – Podškubková 0:6, 2:6, Bartoněk – Palán 6:0, 6:1, Heller – Páral 7:5, 6:3, Bartoněk, Navrátil – Palán, Páral 7:6, 6:2. Zbývající dvě čtyřhry se nehrály.