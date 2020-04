Upřesnil, že prozatím není jistý start oblastních soutěží družstev ani krajské přebory jednotlivců. Soutěže družstev přitom měly začít už 2. května. „Jen těžko si lze představit, pokud bude prvního května zrušený nouzový stav, a že druhý den začnou soutěže družstev. Začátky by se posunuly,“ je přesvědčený.

Kuka však dodal, že i nadále platí, že kluby musí doplnit soupisky svých týmů v soutěžích, do kterých se přihlásily. „Jednou z variant je, že by se soutěže družstev dohrály v červenci. To však je krajní možnost,“ uznal.

Pořádání krajských přeborů jednotlivců je nejisté i proto, že nejisté jsou navazující turnaje o mistry republiky. „Všichni víme, že největší motivací vyhrát krajský přebor jednotlivců je postup na mistrovství republiky. Musíme proto hlavně počkat, jaká bude celostátní situace,“ nabádá k další míře trpělivosti.