Vývoj epidemie koronaviru i navazující rozvolňovací kroky vlády a Ministerstva zdravotnictví nakonec neumožnily svazům i tenisovým klubům rozehrát soutěže podle předem připravených a v minulosti standardních rozpisů, přestože samotní tenisté klasickou podobu soutěží na sedm kol preferovali.

Už v dubnu zrušily svazy úvodní kolo připravované na první květnový víkend, vzápětí to samé potkalo i kolo druhé, které se mělo hrát 8. a 9. května. „Systém soutěží zůstává stejný jako v loňském roce, včetně postupů a sestupů. Rozlosování nejvyšších oblastních soutěží mládeže a hrací systém všech nižších soutěží je v kompetenci oblastních tenisových svazů,“ musel vzápětí kluby i oblastní svazy informovat předseda sportovně technického úseku ČTS Leoš Fiala.

Na rozhodnutí ČTS ihned zareagovaly oblastní tenisové svazy. Vedení Východočeského oblastního tenisového svazu (VčOTS) oznámilo, že nové rozlosování bude oznámeno do 15. května. „Kluby mají možnost svoje družstva bez pokuty odhlásit do 22. května,“ uvedl v pokynu dále vedoucí soutěží VčOTS Martin Drahoš. Podobně na změněnou situaci zareagovaly i Jihomoravský tenisový svaz a Jihočeský tenisový svaz, na jihu Moravy dostaly kluby na odhlášení ze soutěže čas jen do 12. května.