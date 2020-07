Pelhřimovští tenisté zakončili ročník tak, jak jej začali. Vítězstvím nad Českými Budějovicemi. Po postupu přes jejich A tým nestačili v semifinále na Tábor, v boji o bronz si pak poradili s budějovickým béčkem. „Se třetím místem jsme maximálně spokojeni,“ netajil předseda klubu Evžen Reich.

A to přes opticky jasnou porážku s pozdějším vítězem divize a postupujícím do druhé ligy. „Sice to bylo 0:6, ale v některých zápasech jsme nebyli daleko od bodu,“ nedělal šéf Tenis klubu z porážky vědu.

OBLASTNÍ DIVIZE - VÝSLEDKY

1. kolo

České Budějovice A - Pelhřimov 4:5

Humpolec - České Budějovice B 4:5



SEMIFINÁLE

Pelhřimov - Tábor B 0:6



o 3. místo

Pelhřimov - Č. Budějovice B 5:4



o 5.-8. místo

Hluboká n. Vlt. - Humpolec 6:0

Humpolec - Milevsko 6:3

Konečné třetí místo uspokojilo, ale není pro pelhřimovské tenisty výchozím můstkem pro případné boje o postup do druhé ligy. „My jsme letos maximálně využili příznivé konstelace, když jsme měli k dispozici všechny naše nejlepší hráče,“ uvědomuje si Reich. „Ale příští rok odchází naše nejlepší hráčka Nikola Homolková studovat do Ameriky na tenisovou akademii. Zřejmě nebude ani Yvo Panák, který u nás hostoval. Do nové sezony proto půjdeme s malými ambicemi. Vždyť konkurujeme velkým městům, jakou jsou České Budějovice, Tábor nebo Písek. Proti nim jsme jen malý regionální klub.“

Humpolečtí sice vstupovali do soutěže jako druhý nasazený tým, od začátku ale tušili, že je nečeká nic jednoduchého. „Nedá se nic dělat, děvčata máme slabší,“ netajil hlavní trenér LTC Filip Němec.

V boji o sedmé místo přesto tým zabral a černého Petra přenechal Milevsku. I za přispění bodu ze čtyřhry žen. „Poslední zápas náladu trošku zlepšil, ale celkově to bylo špatné,“ uznal Němec. „Nám se zranil nejlepší hráč, se třemi dalšími hráči a bez bodujících holek jsme toho moc víc uhrát nemohli.“

Humpolečtí odhadují, že příští ročník výsledkový progres nepřinese. „Obávám se, že v jihočeském kraji žádnou posilu do týmu neseženeme, takže budeme hrát ve stejném složení jako letos. Myslím, že vidina výsledků bude podobná jako nyní na jaře,“ odhaduje Němec.

Konec sezony ale neznamená, že antukové dvorce přestanou dočasně žít. „V Humpolci budeme přes léto pořádat turnaje jednotlivců od mladších žáků, včetně baby tenisu a mini tenisu, až po dospělé. Takže téměž každý víkend bude na našich kurtech nějaká akce. Připravíme i nějaké turnaje pro neregistrované hráče, do září tady toho bude dost,“ poznamenal Němec.

Ani pelhřimovské kurty si o prázdninách neodpočinou. „Od čtvrtka do soboty už pořádáme první turnaj starších žáků, o příštím víkendu další. Někdy v půlce srpna hostíme turnaj kategorie A mladších žáků, kterých je jen pět za sezonu a přijede opravdu republiková špička,“ vyjmenovává alespoň některé z letních akcí Reich.