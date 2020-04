Ve srovnání s obvykle sedmikolovým systémem jednotlivých zápasů to přinese výraznou úsporu termínů. „Soutěže se uskuteční ve zkrácené formě na tři kola vyřazovacím způsobem o všechna umístění. Spadají sem vedle druhé ligy i divize dospělých, Moneta pohár dorostu a obě kategorie žactva,“ sdělil za sportovně-technický úsek svazu Leoš Fiala.

Termíny začátku soutěží ještě napevno stanoveny nebyly, ale předběžně se počítá se s prvním či druhým víkendem v červnu. Definitivní rozhodnutí ze strany svazu padne do poloviny května.

Minimálně v Humpolci, který hraje jihočeskou divizi nový herní systém soutěže přivítali. Berou ho jako dobré východisko z nouze. „Je to správné řešení. Moc možností nebylo, tohle nám dává možnost soutěže odehrát,“ vyjádřil se kapitán týmu Filip Němec.

Humpolec loni až do posledního kola hrál o postup. Letos bude opět patřit mezi spolufavority soutěže. „Na postup to stále ještě nebude stačit. Nemáme holky, tam nám chybí kvalita,“ informoval.

Zmíněná opatření se netýkají dvou nejvyšších soutěží dospělých, které se hrají v podzimních termínech. V extralize z Vysočiny startuje Spartak Jihlava, v 1. lize HTK Třebíč.

Český tenisový svaz rozhodl i o osudu soutěžích jednotlivců v první části letní sezony. Všechny turnaje a přebory, které byly zařazené do termínové listiny v období od 14. dubna do 15. června, se ruší. Pořadatelé je však mohou po dohodě s příslušným oblastním přesunout na pozdější termíny. „Poplatky za zařazení turnajů do letní tenisové listiny se budou vracet,“ dovysvětlil Leoš Fiala.