Není úspěšnějšího oddílu v olympijském taekwondu WT v Česku. Přitom SK Taekwondo Lacek, lépe řečeno jeho předchůdce oddíl v Humpolci, začínal hodně skromně. Na začátku v roce 1995 měl pouhé čtyři závodníky. Vedení klubu s většinou nezletilých členů tvořili rodiče.

VZPOMÍNKY. Trenér Petr Lacek při listování nejstarší částí klubové kroniky. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Abychom vypátrali počátky taekwonda v Humpolci, musíme jít ale ještě dál. Do roku 1992, kdy s tímto sportem začínal současný trenér klubu Petr Lacek. Do dob, kdy mu bylo dvanáct, čelil útisku silnějších ve třídě a hltal filmy s Van Dammem. „Hrál jsem házenou a tam jsem ukopl někomu staršímu míč z ruky. Nenaštval se, naopak se dal se mnou do řeči. Říkal mi, že mám dobrou kopací techniku a jestli dělám nějaký bojový sport,“ vzpomenul Lacek. Slovo dalo slovo, domluvili si schůzku.