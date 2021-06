Taekwondistka Ranecká si užívá životní úspěch, pojede na mistrovství Evropy

Rozesmátá se z Evropských her vracela taekwondistka pelhřimovského klubu SK Taekwondo Lacek Izabela Ranecká. V bulharské Sofii dokázala v kategorii do osmašedesáti kilogramů postoupit do finále, což ji zajišťuje účast na podzimním šampionátu starého kontinentu. „Je to pro mě skvělý výsledek. Jeden z mých největších úspěchů. Možná úplně ten největší,“ svěřila se.

Taekwondistka Izabela Ranecká vybojovala na turnaji v bulharské Sofii stříbrnou medaili. Výsledkem si zajistila účast na mistrovství Evropy. | Foto: Petr Lacek

Ranecká na cestě za stříbrnou medailí vyřadila dvě soupeřky. Nejprve si poradila 12:2 se závodnicí z Řecka. „Vyhrála jednoznačně. Soupeřka ve snaze dohnat bodovou ztrátu riskovala, naběhla si, a skončilo to ošetřováním,“ informoval trenér Petr Lacek. Pelhřimovská taekwondistka si následně poradila s turnajovou jedničkou Natálií Duminovou z Ukrajiny. Vyhrála jednoznačně 12:2, když soupeřku zaskočila především výborným pohybem po tatami. Holoubek se s novináři baví rád. Dělají naplno svou práci jako my trenéři, říká Přečíst článek › Jednoznačný průběh mělo i finále, bohužel ve prospěch soupeřky ze Španělka. „Skóre raději neříkám, bylo to moc,“ zasmál se Petr Lacek. A Izabela Ranecká dodala: „Mrzí mě to, ale soupeřka byla prostě výrazně lepší. Neměla jsem moc šanci.“ Turnaj v Sofii sloužil jako kvalifikace na podzimní evropský šampionát. Postup si zajistili vždy dva nejlepší v dané váhové kategorii. Ranecká tak má účastnické místo v kapse. „Je to fantazie. Na mistrovství Evropy jsem byla dvakrát jako kadetka, pak ještě na týmovém šampionátu, ale mezi juniorkami to pro mě bude premiéra,“ svěřila se. Bojovali i v bouřce. V triatlonu pod Křemešníkem triumfovali Jindra a Matoušová Přečíst článek › V Soffi z pelhřimovského týmu nebyla sama. Jiří Šťastný měl smůlu na los, takže skončil hned v prvním kole. Nestačil na turnajovou jedničku a úřadujícího mistra Evropy Troitina Amoeda Sergia. Se Španělem prohrál 19:9 na body. S nástrahami úvodního kola se bohužel nedokázaly vyrovnat ani Adéla Pejcalová a Natálie Šikýřová. „Neberu to jako neúspěch. Všichni tři měli velmi kvalitní soupeře a vydali ze sebe maximum,“ odmítl být kritický Petr Lacek.