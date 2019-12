„Je to jeden z posledních turnajů v Německu, kam pravidelně jezdíme. Letos jsem tam vzal prakticky to nejlepší, co mám, a projevilo se to na výsledcích. Šestadvacet závodníků získalo osmnáct zlatých, čtyři stříbrné a tři bronzové medaile. To je prostě bomba,“ rozplýval se nad výsledkem trenér týmu Petr Lacek.

Těší ho to o to víc, že za dva týdny jeho klub pořádá v Pelhřimově Vánoční turnaj. Jednou v roce se na něm předvede své fanouškovské obci. „Pro nás to byl test. Ověřil jsem si, že jsme připraveni dobře,“ dodal.

Hned dva starty a dvě zlaté medaile získaly Adéla Pejcalová a Johana Kochrdová. Druhá jmenovaná triumfovala v kategoriích žákyň do 57 kilogramů. Vyhrála soutěž nízkých i vyšších pásků. „Přechází mezi vyšší, takže si vyzkoušela obě kategorie. Společné to mělo jedno. V obou byla dominantní, boje ukončila ještě před limitem,“ těšilo Petra Lacka.

Podobně kraloval i zkušenější Tomáš Neschyba. V Rotenburgu šel na tatami třikrát a ve všech případech s ním soupeři nevydrželi ani dvě kola.

Radost z taekwonda jela do Německa nalézt reprezentantka Dominika Hronová. Ta se výsledkově v posledních týdnech trápila. Na turnaji ale s přehledem ovládla kategorii seniorek do 53 kilogramů.

„Poslední dobou jezdila na jeden elitní turnaj za druhým, byla tam i soustředění a tudíž minimum prostoru vyzkoušet si věci z tréninku. Získat jistotu a sebevědomí. V tomto směru jsem přesvědčený, že jí turnaj pomohl,“ věří v návrat formy a sportovní pohody klubový trenér.

Z výsledků

Zlaté medaile: Viktorie Maršáková, děti do 27 kg, Tereza Štědrá, děti do 30 kg, Eliška Smrčková, děti do 38 kg, Aneta Spoustová, žákyně do 39 kg (vysoké a nízké pásky), Josef Kačur, žáci do 50 kg, Johana Kochrdová, žákyně do 57 kg (vysoké a nízké pásky), Vladyslav Fartushnyy, kadeti do 37 kg, Tomáš Neschyba, kadeti do 49 kg, Ondřej Janík, kadeti do 61 kg, Barbora Kotková, kadetky do 55 kg, Adéla Pejcalová, kadetky do 47kg, Adéla Pejcalová, juniorky do 49 kg, 1. Mustafa Rakhmet, junioři do 55 kg, Filip Spousta, junioři do 73 kg, Dominika Hronová, seniorky do 53 kg, Ismael Tolegenov, senioři 68 kg.

Stříbrné medaile: Tereza Urbánková, děti do 29 kg, Alice Bínová, žákyně do 47 kg, Šimon Berlaen, junioři do 55 kg, Michaela Neschybová, senioři do 53 kg.

Bronzové medaile: Martin Krupička, žáci do 47 kg, Kristýna Štědrá, žákyně do 47 kg, Abdulla Mussagaliiev, junioři do 68 kg.