Taekwondisté TKD Lacek opanovali všechny čtyři ligy

Nejlepší taekwondisté jsou na Vysočině. O tom nemá smysl diskutovat, potvrzuje to i výsledek ligových soutěží. Pelhřimovský klub TKD Lacek všechny čtyři za právě skončený rok ovládl. Z prvenství se radoval v extraligách dětí do patnácti let i starších kategorií. To samé předvedl v Národních ligách, což jsou soutěže určené pro nižší technické pásky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Romana Holišová