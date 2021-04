Měla to ale těžké. Proti ní stála Tatiana Mininaová, která později s velkou jistotou dokráčela k zisku titulu mistryně Evropy. „Bulharku porazila snad o padesát bodů. To byl neskutečný masakr. I finále bylo jednoznačné. Domča s ní svedla nejvyrovnanější boj,“ uvedl před odletem ze šampionátu klubový trenér Hronové Petr Lacek.

Opravdu. Hronová se vytáhla. Po prvním kole to bylo 3:3, po dalším zaostávala o tři body. „Pak se to pokusila srovnat a naběhla si na kop na hlavu. Skončilo to 14:8,“ popsal vývoj boje a povzdechl si: „Je to škoda, kdyby měla jinou soupeřku, tak by nejspíš brala medaili.“

Českou reprezentaci ze čtyř pětin vytvořili bojovníci právě z pelhřimovského klubu. Bohužel jejich vystoupení v Sofii měla jeden společný jmenovatel.

Jan Fiala, Iveta Jiránková i David Šimek skončili hned po prvním boji. „Asi jsme od toho všichni čekali více, ale zase to není propadák,“ odmítl být vyloženě kritický Petr Lacek.

Naopak Jiránkovou za vzdor proti soupeřce z Ruska pochválil. „Uteklo jí první kolo, to zaspala. Pak ale soupeřku neskutečně tlačila, jenže k bodům to nevedlo,“ vyjádřil se.