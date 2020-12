Bude to poněkud jiný turnaj. Taekwondisté pelhřimovského klubu SK Taekwondo Lacek dnes naberou směr Španělsko. Zúčastní se otevřeného mistrovství Andalusie. Tradičního podniku, který má v letošním roce řadu specifik.

Taekwondisté budou ve Španělsku bojovat v rouškách. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Tou nejzásadnější je, že bojovat se bude v rouškách. „Není to nic příjemného, o tréninku jsme si to vyzkoušeli. Včetně mě, i já jsem odtrénoval. Měl jsem toho plné zuby a to mám teď poměrně dost natrénováno,“ svěřil se kouč Petr Lacek.