Důvod, proč v Humpolci preferují nejradikálnější ze tří možných variant, není sportovního rázu. Nesouvisí s tím, že muži Jiskry jsou po čtvrtině odehrané zápasové porce u dna druholigové tabulky. „Připravujeme rozsáhlou rekonstrukci hřiště s rozpočtem za dvanáct milionů korun. Když vše klapne, mohlo by se s ní začít za měsíc,“ vysvětlil předseda oddílu Jiří Fiala.

Pokud by se svaz rozhodl jít cestou dohrání soutěží, Jiskra by měla potíže. „Nevím, zda by se nám povedlo zajistit náhradní hřiště,“ doplnil první muž humpoleckého klubu.

Svaz si dává s rozhodnutím na čas, ale je pravděpodobné, že vybere variantu, kterou preferuje klub z Vysočiny.

Zbylé dvě totiž skýtají poměrně dost úskalí. V jedné z nich se počítá s natažením sezony až do konce července, ve druhé zase s hodně zhuštěným programem. Hrály by se dva zápasy za víkend. „Z toho by nikdo radost neměl. Hlavně pro družstva žen by to skýtalo nemalý problém,“ nechal se slyšet Jiří Fiala.