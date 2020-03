Poslední den, kdy měli otevřeno, rozhodně mezi ty normální už nepatřil. „V ten čtvrtek jsme hodně sledovali situaci. Chystala se opatření a my vůbec nevěděli, zda můžeme spustit odpolední lekce,“ svěřila se.

Nakonec se v Evolution Gymu cvičilo. „Petra Kotková, která má u nás jógu, už to z preventivních důvodů zrušila. My jsme ještě intervalové tréninky spustili, protože poslední dobou nám na ně chodilo dost lidí,“ vysvětlila.

I tak už cítila, že cvičí na nějakou dobu naposledy. Tušili to i klienti. „Ptali se, co budeme dělat. Nechtěla jsem jim nic slibovat, protože sami jsme neznali situaci. Nejdříve jsme museli získat informace a sednout si k tomu my čtyři, kteří fitko provozujeme,“ popsala, svou reakci na dotazy.

Svěřencům je ale za zlé neměla. „Jasně, nejdůležitější je zdraví a opatření jsou v pořádku. Na druhou stranu je chápu, že informace o tom, jak to bude se cvičením, byla pro ně důležitá. Vždyť k nám chodí několikrát týdně,“ měla pochopení.

Fitko večer zavírala s přesvědčením, že bude hledat cestu, jak cvičit dál. Třeba improvizovaně v menších skupinkách a na čerstvém vzduchu. Tahle varianta padla v neděli s karanténou. Proto už cvičí jen sama.

U domku má to nejnutnější. Hrazdu, plošinu, na kterou si může vynést pomůcky. „Když bude hezké počasí, tak to plnohodnotné cvičení být může. Mám spoustu pomůcek, bude to improvizované, náročnější, ale cvičit se dá,“ naznačila nejbližší plány.

Nějakou dobu bude bez lidí, každodenního kontaktu se svými klienty. S těmi si domluvila, že si informace předají prostřednictvím internetu. „Pro ty, co k nám chodili na skupinové lekce, se pokusíme vytvořit nějaké cvičení na doma. Samozřejmě zdarma, teď za to peníze chtít nemůžeme. V téhle situaci to nejde,“ je odhodlaná pomáhat.