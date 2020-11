Má za sebou možná nejlepší půlrok sportovní kariéry. Humpolecký lukostřelec Miroslav Háva se v něm stal veteránským mistrem republiky ve dvou disciplínách. Přemožitele nenašel v olympijském luku ani luku holém. „Jsem za ty úspěchy moc rád. Když si vybavím, že jsem to na jaře chtěl zabalit. Tak moc mi scházela chuť do střílení,“ svěřil se.

Miroslav Háva by rád získal další titul. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

První letošní vynucená pauza od sportu s ním zamávala. S druhou už se srovnává lépe. I když do ideálu to má daleko. Nejraději by si při střílení užíval tepla haly, což teď samozřejmě nemůže. Proto stále trénuje pod širým nebem. „Nemrzne, střílet venku se dá. Je to ale pro otrlé,“ přiznává.