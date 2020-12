Tomáš Tregler, stolní tenista havlíčkobrodského klubu HB Ostrov skončil druhý na turnaji mezinárodního seriálu TT Star Series. V Praze před sebe pustil jen Poláka Florase. „Trošku toho finále lituji, ale byl to hezký zápas. Soupeř byl v koncovkách setů lepší,“ ohlížel se.

Tomáš Tregler se na turnaji v Praze probojoval až do finále. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Třicetiletý hráč do skupinové fáze turnaje nevstoupil vůbec dobře. Prohrál tři ze sedmi zápasů a do semifinále postupoval až ze čtvrté příčky. „Nebylo to špatné a ani dobré. Měl jsem dlouhou pauzu a zápasy jsou úplně něco jiného než tréninky,“ hledal důvody, proč se chvílemi trápil.