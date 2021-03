Loňský rok judistům nepřál, a těm z Judo Vysočina dvojnásob. Chystali se totiž na premiéru v extralize. „Bohužel ta neproběhla, a také se anulovaly výsledky první ligy, takže pro letošek v extralize zůstali stejní účastníci, kteří měli soutěžit před rokem,“ konstatoval předseda klubu Martin Bohdálek.

Nováček z Vysočiny přišel o cenné zkušenosti, ale zahálet nemohl. Když to šlo, byli judisté neustále v zápřahu. „Ještě před covid opatřením jsme absolvovali zimní přípravný kemp, a také letní soustředění před podzimní částí extraligy. Trénovalo se, co to šlo, každý ve svém klubu. Ale pak přišla druhá vlna a krom jednoho nebyly ani poháry. Ten restart nevyšel,“ doplnil.

Už tento víkend měla odstartovat nová extraligová sezona prvním kolem. Ovšem i tato premiéra pro Judo Vysočina se kvůli pandemii odkládá. „Vypadá to, že by měly být dvě kola v červnu a dvě na podzim,“ nastínil možný náhradní program Bohdálek. „Ale vše bude záležet, jaká bude situace,“ dodal v této době ostřílené „klišé“.

Pokud se poštěstí a judisté budou moci na tatami ukázat svou sílu a umění, v barvách Vysočiny už neuvidíme Miroslava Blahušiaka. „Tenhle slovenský reprezentant se rozhodl ukončit kariéru, což nás mrzí, ale jsme moc rádi, že u nás mohl být,“ říká Martin Bohdálek, který za tuto ztrátu hledá náhradu. „Vypadla nám jedna váha nad sto kilogramů, tak jednáme se Sokolem Žďár o nějakém hostování,“ prozrazuje šéf klubu.

Zbytek kádru zůstává stejný a velmi mladý. Bratři Jan a Jakub Bohdálkové, Zdeněk Novotný, Danil Pintera, Zbyněk Vlček a Aleš Kalivoda jsou ryze „domácí“. „Chceme jít touhle cestou, jen minimálně tým doplňovat někým, kdo není z regionu. Zájem bychom měli třeba o juniora Petra Mladého z Velké Bíteše,“ nastínil.

Nicméně pár judistů z Vysočiny není. „Ale třeba Pavla Švece, který u nás hostuje z Brna, beru jako našeho, protože má na Vysočině prarodiče,“ pousmál se Bohdálek, který tým ještě doplnil hostujícím Tomášem Kalfusem z Ústí nad Labem. „A samozřejmě by mohli být připravení i matadoři Pavel a Martin Šimáčci. U nich si ale nejsem jistý, že by je nezradilo tělo,“ zasmál se.

Je ovšem otázkou, v jaké formě kádr Vysočiny mezi elitu vstoupí. „Hodně kluků je na vysokých školách v Brně nebo Praze a mohou trénovat, protože mají profesionální smlouvy,“ poukazuje na spolupráci s USK nebo SKKP. „Za to jsme rádi. A tato situace je dobrá alespoň k tomu, že se mohou více soustředit na školu,“ přidal důraz na důležité vzdělání.

Ačkoliv příprava není ideální, cíl Judo Vysočina je jasný. „Všichni jsme natěšení, extraliga tady nikdy nebyla. Doufáme, že se to rozjede a my jí udržíme, aby tady i do budoucna byla motivace pro mladé, že mohou něčeho dosáhnout a ukázat se,“ uzavírá předseda klubu.

Kádr JUDO Vysočina 2021

- 60 kg Jakub Bohdálek, Jan Bohdálek (oba Judo Vysočina), Zdeněk Novotný (Spartak Třebíč)

- 66 kg Tomáš Kalfus (hostování z Ústí n. L.)

- 73 kg Daniel Pintera (Orel Žďár n. S.)

- 81 kg Pavel Švec (hostování SKKP Brno)

- 90 kg Zbyněk Vlček (Slavoj Polná - po operaci menisku), Aleš Kalivoda (Judo Jihlava)

- 90 kg a +100 kg v jednání hostování ze Sokola Žďár n. S.