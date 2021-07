V Pacově se jezdí pravidelně. Je těžké pro pořadatele získat závod mezinárodního mistrovství?

Pro nás už moc ne. Každoročně jednáme s agenturou, která závody přiděluje. Agentury se za ty roky změnily, změnili se v nich i lidé. Vztahy máme s některými lepší, s jinými horší, ale Pacov je závodem, na který dlouhodobě jezdí nejvíce jezdců a chodí nejvíce diváků. To nám dává pro jednání dobrou výchozí pozici. Dá se říci, že už jsme takovým talismanem seriálu, počítá se s námi skoro automaticky.

Jak dlouho dopředu se dozvíte termín?

Podle původní termínové listiny se první závody měly jet už v červnu a my byli, tuším, pátí v řadě. Jenže při situaci, jaká byla na jaře, muselo dojít ke změnám. Proto nám byl termín nabídnutý zhruba před měsícem. Přesto jsme se rozhodli ho přijmout.

To je asi závod s časem. Stihnete připravit trať?

Na trati pracujeme celoročně. Před závodem přípravy spíše jen vrcholí. Teď ji upravujeme bagrem, pak dorovnáváme buldozerem, následně sbíráme kamení. Celý dvanáctihektarový areál sečeme. Práce je dost, ale máme sehraný tým. Přece jen je znát, že to děláme už roky.

Co další musíte pro závody zajistit?První věc, kterou musím po přidělení závodu obstarat, je zdravotnická služba. Je nutné tu mít dvě plně vybavené sanitky s lékaři. To je věc naprosto nezbytná, bez které se neobejdete. Potřeba jsou i další zdravotníci, kteří se pohybují kolem trati.

Při každém pacovském závodě jsou v okolí dopravní omezení. Je těžké je vyjednat?

Musíme o to žádat předem. Měsíc, který jsme letos na to měli, byla naprosto minimální doba. Město je k nám velmi vstřícné. Nic to ale nemění na tom, že si musíme potřebná povolení oběhat a ráno před akcí zajistit dopravní značení.

To jsou věci, které řešíte svépomocí. Najímáte si na některé práce specializované firmy?

Roky jsme měli místní traťové komisaře, ale postupem času byl problém zajistit jich dostatečný počet. Proto spolupracujeme se skupinou lidí z Brna, která se na to specializuje. Najímáme si i časoměřiče, protože to ani jinak nejde. Teď už je to o technice, kterou nemáme. Každý jezdec si na motorku připevňuje speciální zařízení, které přesně monitoruje jeho pohyb po trati.

Když už jsme u jezdců, jsou hodně nároční k vám pořadatelům?

Budete se divit, ale s nimi není prakticky žádná starost. Dřív pro ně bylo nutné zajistit ubytování, to už teď odpadá. Prakticky všichni jezdí s obytným vozem, kde mají všechno. Jedinou naší starostí je zajistit jim přívod elektřiny. Na to už jsme ale připravení.

Závody se dělají hlavně kvůli divákům. Občerstvení pro ně zajišťujete sami?Byly roky, kdy jsme museli brát agenturu, protože to bylo ve smlouvě o pořádání akce. Teď už to funguje tak, že pořadatel má právo zařídit se podle sebe. My se snažíme jít tou cestou, abychom dali vydělat místním. Proto v depu budou prodávat občerstvení pacovští fotbalisté, dole pod tratí budou zase místní myslivci.

Dokáže si na sebe akce vydělat?

Dokáže, ale jsme závislí na divácích. Kdyby nepřišli, skončili bychom tak sto padesát dvě stě tisíc v minusu. Abychom to celé zvládli a mohli závody pořádat, není to ale jen o tom, jestli diváci přijdou. Finančně i jinak nám pomáhají místní firmy, město i kraj a hlavně spousta lidí tady pracuje celoročně zadarmo.

Jsou to pro vás teď před závodem velké nervy, jestli diváci přijdou?

Nervy to jsou, ale už jsem si zvykl. Byly roky, kdy jsme měli závody ještě na jaře, párkrát jsme dokonce rozhrnovali sníh. Tehdy jsme o to, zda přijdou, strach měli. Stalo se, že jich přišlo méně, že jsme měli horší ročníky, ale nikdy jsme neskončili v minusu. Proto už se teď tolik nebojím.

Mezi diváky převažují místní nebo lidé od pryč?

Byl bych rád, kdyby místní chodili více, ale pravda je, že kolem trati jsou lidé z celé republiky. Většinou se jedná o motokrosové nadšence, kteří objíždějí závody pravidelně.

Motokros v Pacově

Kalendář Mezinárodního mistrovství České republiky se letos skládá ze sedmi závodů. V Pacově, kde se jede už tuto neděli, celý šampionát startuje. Pokračovat se bude 11. července v Jiníně, 1. srpna v Dalečíně, o týden později v Kaplici, 22. srpna v Petrovicích u Karviné a 12. září v Opatově. Vrcholem bude závod v Přerově, který má v kalendáři přiřazený termín 3. října. Závodit se bude ve třech kategoriích – MX1, MX2 a síly změří i závodníci v kubatuře do 85 ccm.