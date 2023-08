Velký sportovní úspěch Nikoly Musilové byl důvodem rodinné oslavy, která se konala o druhém srpnovém víkendu v Žirovnici na Pelhřimovsku. Sedmnáctiletá Nikola byla členkou reprezentační štafety na 4 x 100 metrů, která na juniorském mistrovství Evropy v atletice v izraelském Jeruzalémě získala bronzovou medaili.

Nikola Musilová (úplně vpravo), členka klubu Atletika Jihlava, se na juniorském mistrovství Evropy radovala z bronzu ze štafety na 4x100 metrů. | Foto: Se souhlasem Nikoly Musilové

Důvod k oslavě se zrodil ve čtvrtek 10. srpna, kdy kontinentální šampionát atletických talentů vrcholil. Česká štafeta ve složení Hana Blažková, Terezie Táborská, Nikola Musilová a Adéla Tkáčová, kterou připravoval trenér Lukáš Dejdar, nejprve zvládla bez problémů v sezonním maximu 44,84 rozběh a o pár hodin později si v ještě lepším čase 44,68 doběhla za vítěznými Němkami a druhými Britkami pro bronz. „Pořád to vůbec nechápu, ale medaile je skvělá. U nás doma v Žirovnici jsme to museli o víkendu oslavit,“ vypráví Nikola Musilová.

Ještě před několika týdny by ji nenapadlo, že bude v Jeruzalémě o medaili bojovat. Štafetu sice trénovala už na jarním soustředění mladých atletů na Tenerife, ale na závěrečném čtyřdenním kempu v červenci v Litomyšli bylo stále ještě osm sprinterek, z nichž konečná nominace vzešla. „Trenér nám oznámil, kterých pět pojede do Jeruzaléma, poslední den soustředění. Byla jsem hrozně ráda už za to, že jsem se do nominace dostala,“ připomíná Nikola Musilová jeden z důležitých okamžiků na cestě za úspěchem. „V dalších dnech jsem ale prožívala smíšené pocity. Na jedné straně radost z toho, že na mistrovství Evropy jedu, na straně druhé obavy, abych to holkám nezkazila,“ přiznává sportovkyně, která už dva roky běhá za klub Atletika Jihlava.

VIDEO: Podívejte se jak fotbalisté Nového Města vzdorovali druholigové Líšni

Rozhodně jednoznačné pocity ale měla v závěru štafetového finále, kdy po bezchybně zvládnutém třetím úseku a stejně bezchybné předávce viděla, jak finišmanka Adéla Tkáčová spěchá pro medaili. „Měly jsme náskok, medaile byla už hrozně blízko. Začala jsem jásat a pištět, když jsme se pak s holkama radovaly a objímaly v cíli, byl to neskutečný pocit. Někdo nám podal vlajku, bylo to úžasné. Radost po úspěchu ve štafetě je ve čtyřech vždycky jiná, atletika je přece jen individuální sport,“ připomíná Nikola Musilová.

Bronzovou medailí za štafetu z Jeruzaléma korunovala vydařený rok, kdy patřila stále ještě mezi dorostenky. Juniorkou na sto procent se totiž rychlá atletka ze Žirovnice stane až v lednu 2024. Ale už vyhlíží, jaké limity bude potřeba splnit pro juniorské mistrovství světa, které se v příštím roce bude konat.

Sezonu 2023 bude uzavírat mimo jiné jako trojnásobná medailistka z domácích dorosteneckých šampionátů. Bronz brala na únorovém halovém mistrovství republiky za běh na 60 metrů v Ostravě. Na letním šampionátu v červnu v Praze na Julisce byla stříbrná na dvoustovce, z finále má i osobní rekord 24,11 sekundy, a bronzovou medaili tehdy přidávala za stovku. „Dřív jsem byla lepší na nejkratším sprintu, v poslední době se mi víc daří na dvoustovce,“ přidává postřeh Nikola Musilová.

Snový vstup. Šlo o zodpovědný výkon, usmíval se kouč fotbalistů Pacova Císař

S atletikou začínala před deseti lety v malém oddíle doma v Žirovnici, kam ji tehdy přivedla maminka Marcela. První trenérkou se stala Marcela Rezková. Když o několik let později přešla do nedaleké Nové Včelnice, ujal se jí v roli trenéra Václav Jelínek. „S oběma trenéry, s nimž jsem s atletikou začínala, jsem stále v kontaktu, i oni mají zásluhu na mých dnešních výsledcích,“ zdůrazňuje běžkyně, která se od roku 2021 připravuje pod vedením jihlavské trenérky Evy Suché.

Do Atletiky Jihlava přešla poté, co na střední škole v Jihlavě začala studovat obor ekonomika a podnikání – řízení sportu. „V jihlavském klubu se mi líbí, trenérka Eva Suchá je super, podmínky tam mám výborné,“ říká sportovkyně, která do klubu v krajském městě přicházela jako čerstvá dvojnásobná žákovská mistryně republiky, když v roce 2021 ovládla běhy na šedesát i sto padesát metrů. Někdy tehdy zjistila, že by to v atletice mohla někam dotáhnout. Dnes už závodí se staršími, na začátku července běžela finále dvoustovky na republikovém šampionátu do 22 let. „Zkušenosti ze závodů se staršími soupeřkami se hodí,“ poznamenává Nikola Musilová.

Ještě ji teď o víkendu čekají poslední mistrovské závody za klub v rámci závěrečného kola II. ligy družstev a pak snad dojde i na trochu toho studentského prázdninového nicnedělání. Do začátku školního roku budou zbývat už jen dva týdny. „Jdu do třeťáku, maturita se blíží, bude to náročné,“ odhaduje mladá atletka ze sportovní rodiny. Sportu se věnují i jedenáctiletí sourozenci Karolína a Filip. „Sestra se věnuje také atletice, bratr hraje fotbal. Oběma to docela jde,“ dodává Nikola Musilová.