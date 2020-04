Také mají srdce na pravém místě. Řada sportovců i klubů nemají pásku na očích a těm nejpotřebnějším pomáhají, jak mohou. A to není jen v dobách zlých, která momentálně společností rezonuje. Na spoustě míst se to stává tradicí.

Plyšákový večer ve Světlé nad Sázavou | Foto: Deník / Michal Mašek

Výzva pomoci se datuje často k době vánoční. Chuť provětrat tělo a snaha pomoci jdou ruka v ruce. To platí třeba pro charitativní futsalový turnaj v Třebíči Davi Cup. „Je to jednodenní charitativní turnaj založený za účelem podpory našeho kamaráda Davida Novotného, který je po vážné autonehodě upoután na invalidní vozík. Během předchozích let se nám podařilo vybrat několik set tisíc korun na potřebnou rehabilitaci. Stále přidáváme další peníze a už víme, že se uskuteční příští rok v prosinci sedmý ročník,“ prozrazuje organizátor bohulibé akce Pavel Chalupa.