Pelhřimov si účast v play-off opravdu zajistil s notnou dávkou štěstí. V posledních třech zápasech základní části neuhrál ani bod, do osmičky mu pomohla až prohra Svitav s Klobouky.

Čtvrtfinálová série se pro něj dobře nevyvíjela, na hřišti favorizovaných Troopers prohrál oba zápasy. Před odvetami v domácím prostředí přišla stopka sezóny. „Má to dvě roviny, ale když se podívám na zdravotní aspekt, tak to samozřejmě vítám. Opatření jsou rozumná, tady už nejde o sport, ale o zdraví hráčů. To je důležitější věc,“ souhlasí s ukončením sezóny.

Nedá se ale říci, že by mu to udělalo radost. „Když už jsme se do play-off dostali, tak jsme si ho chtěli užít. Zahrát si doma před báječnými fanoušky,“ přiznal, že konec je také trochu hořký.

MORAVY SE ASI NEZBAVÍ

Sezóna skončila, dohrávat se ale bude na svazových jednáních. První náznaky o tom, jak budou soutěže v budoucnu vypadat, už ale jsou. Pro Pelhřimov to není zrovna potěšitelné. „Rýsovalo se, že do Národní ligy přibude více týmů z Moravy. Pro nás by to mělo ten důsledek, že bychom se vrátili do české skupiny. Stav, jaký teď je, nás netěší. Patrně zůstaneme, kde jsme,“ předpovídá Petr Zajíček.

Špetka z historie

Na jaře ročníku 2010/2011 florbalisté Spartaku nezvládli prvoligové play-down a druhou nejvyšší soutěž opustili. Dvě sezóny hráli v tehdejší 2. lize. V roce 2012 se Pelhřimov vrátil do 1. ligy a vybudoval si pozici nejúspěšnější celku v mužském florbale na Vysočině. Tato vizitka mu zůstala i po sestupu do třetí nejvyšší soutěže v roce 2018. V předešlé sezóně Spartak startoval v západní skupině Národní ligy, postoupil do druhého kola play-off. Letos skončil už ve čtvrtfinále, za stavu 0:2 s Troopers přišla stopka sezony ze strany svazu.

Nelíbí se mu to především kvůli cestování. Dalekých výjezdů na sever Moravy letos bylo hodně. I proto bylo porážek venku více než dříve. „Pochopitelně je tu kvalita soupeřů. Na druhou stranu pokud na zápas jedete tři čtyři hodiny, tak není jednoduché následně podat na hřišti optimální výkon,“ vysvětluje.

Ze sportovního hlediska se východní skupina třetí nejvyšší soutěže ukázala jako kvalitnější. „Nepřekvapilo mne to, čekal jsem to. Některé týmy jsem znal, potvrzovaly to výsledky vzájemných zápasů,“ přiznal Petr Zajíček, že se jeho předsezónní očekávání naplnila.

Moravská skupina jeden charakteristický rys. Když si odmyslíme suverénní Troopers, kteří si hráli svou vlastní soutěž, a týmy z úplného spodku tabulky, tak porazit mohl každý každého. „Bylo to dramatické. Deset týmů hrálo o play-off a tahle situace tu byla skoro až do posledního kola,“ potěšila zápletka pelhřimovského kouče.

Jeho svěřenci si teď užívají zaslouženou sportovní dovolenou. „Hráči áčka mají volno úplné. Bez ohledu na to, jaká jsou panují opatření. U mládeže je situace trochu jiná. Pro ni šéftrenér připravil úkoly na doma. Obsahují věci na udržení kondice i na zlepšení techniky práce s florbalkou,“ přiblížil Petr Zajíček současný tréninkový režim v klubu.