Marketingový tým Dukly se Ščerbanem rovněž nepravidelně natáčí pro klubové sociální sítě videa. Na nich hodnotí výkony týmu v uplynulém období a vyjadřuje se i k případným jiným palčivým otázkám ze života klubu.

Co vadí šéfovi jihlavského hokeje na virtuální realitě? „Je to hodně složité,“ krčí rameny Ščerban. „V průběhu sezony jsem dostával dotazy či názory, že budeme určitě sestupovat, že nic neděláme, neinvestujeme a podobně… Nyní najednou všichni zase píší, jak hrajeme skvěle. (Rozhovor vznikl po semifinálovém vítězství Dukly v Sokolově 6:0 a jejím vedení 3:0 na zápasy v sérii - pozn. aut.). Právě proto to moc nesleduji, protože je to tam ode zdi ke zdi.“

V minulých sezonách se vedení Dukly také scházelo s nejvěrnějšími fanoušky. „Ta setkání organizoval Spolek fanoušků Dukly a mohli jsme si tam vše vyříkat přímo z očí do očí. Letos zatím žádný zájem z jejich strany o besedu nebyl,“ dodává Ščerban.

Aktivní v komunikaci a reakcích na sociálních sítích bývá tradičně FC Vysočina Jihlava. Přestože v poslední době aktivita klubu tímto směrem částečně umlkla, jedna důležitá věc zůstala zachována.

Klub reaguje na podněty fanoušků. „Bude autogramiáda našich hráčů? Když ne na této akci, popř. jindy? Děkuji.“

Takto zněl dotaz u pozvánky na akci pro fanoušky FCV. Odpověď klubu byla briskní. „Dobrý den, děkujeme za podnět…“

Jak je přízeň příznivců ošidná poznala i hokejová Horácká Slavia Třebíč. Po celou sezonu výborně hrající tým klopýtl hned v prvním kole play-off. A přestože třebíčští hokejisté dosáhli na nejlepší umístění za řadu let zpátky, na facebookových stranách to od některých rádoby fandů také pěkně schytali.

V klidu jsou většinou hráči a kluby menších sportů, které zpravidla sledují právě zájemci o to které sportovní odvětví. Nějakou žlučovitou či urážlivou reakci byste tak například marně hledali na sítích třeba extraligových házenkářsků Nového Veselí, amerických fotbalistů Vysočina Gladiators, baseballistů Třebíč Nuclears apod.