Po dvou třetinách měl hostující Rožnov branku k dobru (2:3), ale domácí předvedli obrat na 4:3.

Výsledky 6. kola

Snipers Třebíč - Rožnov pod Radhoštěm 4:3



Slovan Havířov - Spartak Pelhřimov 5:3

V závěru střetnutí Snipers urputně bránili náskok v oslabení, což se jim i zásluhou několika skvělých zákroků gólmana Petra Brestovského nakonec podařilo. „Po vyrovnané první třetině jsme začali ve druhé za soupeřem zaostávat,“ komentoval duel kouč Snipers Michal Kelbler. „Hru jsme stáhli na dvě lajny s cílem zvýšit tempo a vytvořit si šance. To se nám nakonec povedlo i přes naše závěrečné oslabení a soupeřovu hru v šesti. Jsou to velmi cenné tři body s těžkým soupeřem a doufám, že to bude vzpruhou pro nás do dalších zápasů.“

V příštím kole se Snipers představí na půdě Hranic na Moravě, které mají v průběžné tabulce o bod méně. Poté již přijde na řadu krajské derby se Spartakem Pelhřimov.

Spartaku se zatím v soutěži daří hůře. Po šesti odehraných zápasech mají na svém kontě stále jen jedinou výhru nad Petrovicemi. O víkendu padli na půdě Slovanu Havířov 3:5.

Před derby čeká na pelhřimovské florbalisty duel na domácí půdě s lídrem z Opavy.

TABULKA

1. Opava 6 5 1 0 0 41:21 17

2. Kopřivnice 6 5 0 1 0 43:19 16

3. Torpédo Havířov 6 5 0 0 1 60:26 15

4. Šumperk 6 5 0 0 1 52:31 15

5. Slovan Havířov 6 4 0 0 2 44:30 12

6. Petrovice 6 2 1 0 3 39:38 8

7. TŘEBÍČ 6 2 0 1 3 26:36 7

8. Rožnov p. R. 6 2 0 0 4 25:27 6

9. Hranice 6 2 0 0 4 34:53 6

10. PELHŘIMOV 6 1 0 0 5 23:32 3

11. Přerov 6 1 0 0 5 34:45 3

12. Ostrava 6 0 0 0 6 0 22:85