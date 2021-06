Předseda pacovského klubu Pavel Zajíc nešetřil při hodnocení týmového výsledku ze soboty 12. června chválou. „Jsme maximálně spokojeni, je to super výsledek. Potěšily mě všechny naše závodnice,“ říkal o úvodním ligovém mítinku.

Lepší byl jen pořadatelský klub ASK Slavia Praha, za nímž zaostal pacovský Slavoj o 49,5 bodu. „Slavia má kvalitu na extraligu, opakovaně první ligu vyhrává, ale postupovat do nejvyšší soutěže nechce. Naše umístění hned za Slavií je v každém případě skvělé,“ připomenul Pavel Zajíc.

Minulou sobotu na Slavii výrazně pomohla družstvu zmíněná Dorota Skřivanová, ale cenné výsledky, často osobní nebo oddílové rekordy zaznamenaly i další pacovské závodnice. „Dorka Skřivanová šla dlouhé překážky, dálku a kouli a podle očekávání se na zisku družstva významně podílela, přestože na ní byla po náročném mistrovství republiky ve vícebojích znát únava. Výborně si vedla ale také třeba Renáta Tenklová, vrhačka, která si vylepšila osobní rekord v kouli i v disku, kde vyhrála hodně pěkným výkonem 42,64 metru, a slušně zabodovala i v hodu kladivem,“ poukázal na některé z počinů Pavel Zajíc, sám bývalý výborný vrhač.

Radost ale měl rovněž z výkonů mladých závodnic. „Žádná nezklamala. Na Slavii jsme měli sedmnáct děvčat a kromě čtyř všechny bodovaly. Závody ukázaly, že máme hodně kvalitní družstvo,“ opakoval pacovský atletický funkcionář.

Současně připomněl, že týmový zisk může být příště ještě lepší. Některé závodnice nepustilo na start nebo limitovalo jejich výkon zranění. Zkušená vytrvalkyně Petra Kotlíková pak nemohla naplno ukázat svoji výkonnost, neboť na Slavii nebyla na programu pro ni ideální disciplína. „V příštím kole bude na programu 5000 metrů, což je pro Petru lepší disciplína, než patnáctistovka, kterou běžela teď v Edenu,“ zmínil Pavel Zajíc. Mimochodem, zmíněnou patnáctistovku vyhrála reprezentantka Moira Stewartová.

Druhé kolo první ligy žen v atletice se uskuteční v sobotu 3. července opět v Praze, mítink pořádá USK. Družstvo pacovských žen by se po skvělém startu do sezony chtělo přiblížit výjimečnému oddílovému úspěchu. „Máme sen dostat se do baráže do extraligy, kam postoupí nejlepší dvě družstva. Před sezonou jsem říkal, že chceme zopakovat páté místo z předchozích dvou sezon, ale po výborném prvním kole můžeme už mluvit nahlas i o tomto snu,“ dodával Pavel Zajíc.

První liga atletek

Pořadí: 1. ASK Slavia Praha – 214 bodů, 2. TJ Slavoj BANES Pacov – 164,5, 3. TJ Sokol SG Plzeň-Petřín – 128,5, 4. Spartak Praha 4 – 124, 5. TJ Lokomotiva Beroun – 119, 6. USK Praha B – 112, 7. AC Sparta Praha – 99, 8. TJ Sokol České Budějovice – 70. Nové osobní rekordy pacovských atletek - 100 metrů: Nikola Ježková (ročník 2001) – 12,06 s., Nikola Musilová (2006) – 12,26 s. 200 metrů: Pavla Vaňková (2005) – 27,89 s. 400 metrů překážek: Dorota Skřivanová (1998) – 61,38 s., Sára Říhová (2004) – 67,90 s. Skok vysoký: Kateřina Douchová (2004) – 1,56 m. Vrh koulí: Michaela Kovandová (1999) – 11,99 m, Renáta Tenklová (2001) – 11,49 m. Hod diskem: Renáta Tenklová (2001) – 42,64 m, Lucie Kozojedová (2006) – 35,84 m, Marie Novotná (2004) – 32,54 m.