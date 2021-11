Sezona 2021 byla pro pacovskou atletku rozhodně vydařená. Jaké je vaše hodnocení?

Souhlasím, oddíl se prosazoval hlavně v jednotlivcích. Díky Dorotě Skřivanové a Lucii Kozojedové jsme získali tři zlaté medaile na mistrovství republiky, což je srovnatelné s oddílovými úspěchy ze sedmdesátých let. Kromě mistrovských titulů získali republikové medaile ještě Dorota Skřivanová v hale v dálce a žák Jakub Koucký. Pět medailí z republikových šampionátů je úspěch a zaznamenali jsme i další hodnotná umístění.

Veřejnost sledovala i úspěchy v soutěžích družstev. Historický počin se podařil v první lize ženám…

V první lize žen jsme si splnili tajný sen, ve skupině jsme vybojovali druhé místo a postoupili do extraligové baráže. Jde o největší úspěch družstva v historii oddílu.

Co způsobilo letošní výkonnostní posun ženského áčka? Během sezony jste opakovaně zmiňoval výbornou atmosféru v družstvu a jeho soudržnost. Podařilo se i dobře doplnit družstvo?

Ano, družstvo se nám podařilo vhodně doplnit, přínosem byla v první řadě Michaela Kovandová, která přišla do Pacova z pražské Sparty. Povedly se i další přestupy, i když se to úplně neprojevilo na získaných bodech. Závodnice, které přišly, určitě přispěly k dobrému týmovému duchu. Na druhé straně zůstaly v družstvu všechny dřívější opory, i když Anička Tousková, jedna z nich, pro zranění takřka nezávodila. A jako výborné se ukázalo doplnění družstva mladými děvčaty z naší pacovské základny.

Připomeňme některé individuální počiny a příspěvky pro klub. V individuálních závodech i první lize žen vynikala vícebojařka Dorota Skřivanová, mistryně ČR v pětiboji v hale i v sedmiboji na dráze, nejlepší česká vícebojařka roku 2021. Zůstane v Pacově i pro další sezonu, přestože se připravuje ve skupině trenérky Martiny Blažková v Praze v USK?

Dorota Skřivanová vybojovala pro družstvo nejvíc bodů, ale postupně se o bodový zisk zasloužila i Michaela Kovandová. Dorka Skřivanová zůstává v Pacově i pro další sezonu, domluvili jsme se, že nadále bude závodit za nás.

Výjimečným talentem je Lucie Kozojedová, v hodu diskem patří v žákovské kategorii s osobním maximem 43,47 mezi nejlepší i historických tabulkách… Zajímají se o ni už největší domácí kluby?

O Lucii Kozojedové se už samozřejmě ví, s trenéry se o ní bavíme. Žádný tlak z největší klubů na ni ale zatím není, přece jen to v byla v roce 2021 ještě žákyně.

Když je řeč o některých jménech, tak už jsme se bavili o Michaele Kovandové, která se během sezony výrazně zlepšovala, a to hned v celé řadě disciplín. Zapomenout bychom neměli ani na Renátu Tenklovou, jíž se dařilo naopak v první části sezony. Za zmínku ale určitě stojí přínos i příklad Petry Kotlíkové, která ve 39 letech na vytrvaleckých tratích dokonce zlepšovala osobní rekordy…

Petra zraje jako víno. Sama má dvě malé holčičky, v Praze, kde žije, trénuje navíc skupinu děvčat, k tomu si dělá žákovskou trenérskou třídu, licenci. Do budoucna plánuje věnovat v Praze trenérské práci, ale závodit chce dál za Pacov. Pořád s ní počítáme, je to výborná běžkyně, vždyť na extraligové baráži nadělila soupeřkám na pětce kolo.

Jak si vedla další družstva? O mužích se letos moc nehovořilo.

Muži pacovského Slavoje působili ve druhé lize a získali třetí místo. Družstvo nebylo příliš početné, do soutěže se zapojily zhruba dvě desítky závodníků. Oporou byl Víťa Kotrba, který je věkem ještě junior. Jedná se o dalšího vrhače, který vyšel ze skupiny trenéra Radka Vitovského, v současnosti spolupracuje s trenérem Liborem Rackem, bývalým vynikajícím diskařem.

Co můžeme říct při hodnocení sezony 2021 o pacovské mládeži? Objevují se v jejích řadách další talenty?

Nějaké talenty se v klubu objevují stále. Jmenoval bych třeba běžce Honzíka Machotku nebo už zmíněného Jakuba Kouckého. V nové sezoně budeme mít kvalitní dorostenky, i když ta skupina nebude nikterak početná. Na podzim jsme dělali do oddílu nábor a přišlo k nám přes dvacet dětí, talenty budou i mezi nimi.

Jak bude vypadat zimní příprava? Jaké závody čekají pacovské atlety a atletky v tomto období?

Zimní příprava v oddíle už začala, jedna skupina už má za sebou podzimní soustředění. Trénuje se v prostorách stadionu, kde máme i posilovnu, máme zajištěnou školní tělocvičnu a dojde i na výběhy do terénu.

S jakými plány a cíli půjde oddíl do sezony 2022? Plánujete nějaké změn v kádrech jednotlivých družstev?

Každoročně spolupracujeme s atletickým oddílem v nedaleké Nové Včelnici, který nám i letos zapůjčil formou hostování několik svých závodnic. Uvidíme, jak to bude vypadat se spoluprací s Havlíčkovým Brodem, budeme jednat s dalšími kluby v okolí, nabízí se třeba Tábor. Co se týče cílů, tak chceme zopakovat letošní úspěchy. To platí v první řadě pro první ligu žen, s děvčaty to probíráme, loňský postup do extraligové baráže bychom chtěli obhájit. Družstvo bylo hodně mladé, za rok bude o rok starší, děvčata by se zase mohla výkonnostně posunout nahoru. Předpokládám, že se nová sezona bude týkat ještě jedné naší závodnice. Michaela Burda, v minulých letech jedna z našich nejlepších závodnic, která má dvojí občanství a žije v Rakousku, kvůli covidu letos vůbec nezávodila. Až se vrátí, budeme ještě silnější.

Mistrovské tituly pacovských závodnic v roce 2021:

MČR žen v hale – pětiboj:

1. Dorota Skřivanová – 4238 bodů (13. února, Praha-Stromovka)

MČR žen – sedmiboj:

1. Dorota Skřivanová – 5773 bodů (6. června, Třebíč)

MČR žactva – hod diskem:

1. Lucie Kozojedová – 43,47 metru (18. září, Mladá Boleslav)