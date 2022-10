Každý z nich předvedl tři sestavy a se všemi obsadili první místa. Do Pelhřimova si tak přivezli šest zlatých pohárů. Získali je v těchto disciplícnách:

Michal Roučka

Severní pěst - muži 18-36 let

Krátká zbraň - muži 18-36 let

Dlouhá zbraň - muži 18-36 let

Petr Vaculín

Severní pěst - muži 36-50 let

Ohebná zbraň - nad 18 let

Dlouhá zbraň - muži i ženy nad 36 let