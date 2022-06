Dorotě Skřivanové se vydařily hlavně sobotní disciplíny, které jí vynesly 3723 bodů, což bylo o 213 víc než při tři týdny starém osobním rekordu na mítinku v polské Bydhošti. Nakonec vylepšila své maximum o 147 bodů a druhou Kateřinu Dvořákovou (USK Praha) předčila o 343 bodů. Třetí skončila Barbora Zatloukalová (AK Olomouc), která získala 5672 bodů.

Zbavili se velké tíhy: Fotbalisté Žďáru, Staré Říše i Ždírce si vydechli úlevou

Dorota Skřivanová si v sobotu vylepšila osobní rekordy na překážkářské stovce (13,81 s), ve výšce (1,80 m) a v běhu na 200 metrů (23,94 s). Ve vrhu koulí (13,40 m) zůstala dva centimetry za svým kariérním maximem.

V neděli bránilo lepším výkonům počasí. „Včera se moc dařilo, dneska ty podmínky tady nebyly úplně dobré. Na dálce to bylo vcelku obtížné a v podstatě to byl jenom boj s větrem, nešlo to udělat na ty absolutní výkony,“ říkala Dorota Skřivanová v cíli závěrečné osmistovky pro server atletika.cz.

V dálce zapisovala výkon 6,15 metru, v neoblíbeném oštěpu jen 32,98 metru a v běhu na 800 metrů čas 2:12.99. „Osmistovka mě strašně bolela. Chtěla jsem běžet na maximum, dala jsem do toho všechno. Běžela jsem sama, ten doběh nebyl úplně příjemný,“ zdůvodňovala staronová mistryně republiky smíšené pocity v cíli závěrečné disciplíny. „Každopádně celkově jsem určitě spokojená s výkonem nad šest tisíc, to byla moje meta,“ dodávala Skřivanová.

PROHLÉDNĚTE SI: V náš prospěch rozhodla týmovost, usmíval se spokojený Burian

Limit na mistrovství Evropy (6250 bodů) podle vlastních slov v hlavě nemá. „Spíš počítám s rankingem, teď by mě to mělo ještě posunout, za vítězství je docela dost bodů. Takže si myslím, že Evropa by měla být snad jasná a svět, uvidíme, jak se to posune,“ pronesla směrem k vrcholným letním šampionátům Dorota Skřivanová, která obsadila na březnovém halovém mistrovství světa v Bělehradu v pětiboji páté místo.

Pacovská atletka se po víkendovém prvenství na domácím šampionátu dostala v historických tabulkách na sedmé místo. Nejlepší ženský sedmiboj absolvovala před osmi lety Eliška Klučinová, její výkon má hodnotu 6460 bodů.

MČR sedmiboj žen

1. Dorota Skřivanová (Slavoj Banes Pacov) – 6073 bodů

2. Kateřina Dvořáková (USK Praha) – 5730

3. Barbora Zatloukalová (AK Olomouc) – 5672



Dorota Skřivanová v jednotlivých disciplínách

100 metrů překážek – 13.81 (1005 bodů)

výška – 1.80 (978)

koule – 13.40 (754)

200 metrů – 23.94 (986)

dálka – 6.15 (896)

oštěp – 32.98 (533)

800 metrů – 2:12.99 (921)

celkem – 6073 bodů